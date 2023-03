Le puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese saranno decisamente al cardiopalma. Appena avrà modo di visionare un video piuttosto equivoco con protagonisti la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), Demir Yaman (Murat Ünalmış) perderà infatti il lume della ragione e darà l’impressione di essersi macchiato del terribile delitto della donna…

Terra Amara, news: la reazione di Demir alla visione del video

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, tutto partirà quando la sempre più ossessionata Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) seguirà il marito Yilmaz in gran segreto e si troverà ad assistere ad un suo incontro, apparentemente clandestino, con Zuleyha. In quei precisi istanti, la dottoressa ignorerà però che Akkaya ha scelto di incontrare la Altun per metterla al corrente del fatto che è stato lui ad uccidere Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy) nel disperato tentativo di proteggere la povera Gülten Taşkın (Selin Genç).

Inconsapevole di tale particolare, Müjgan riterrà che i due ex abbiano avviato una relazione extraconiugale alle spalle sue e di Demir, motivo per cui deciderà di filmarli e spedirà il video al Yaman, sottolineando alla fine dello stesso che non è impazzita e che Yilmaz e Zuleyha sono diventati amanti proprio come lei sospettava.

Terra Amara, trame: la reazione furente di Demir alla visione del video

Di lì a pochi giorni si innescherà quindi la potenziale tragedia: nel pomeriggio in cui saranno previsti i festeggiamenti per il fidanzamento di Gülten e Çetin Ciğerci (Aras Şenol), verrà recapitato a villa Yaman un proiettore, ordinato proprio da Demir al fine di poter guardare il filmato arrivatogli in forma anonima.

Mentre si troverà in compagnia della madre Hünkar (Vahide Perçin), Demir resterà quindi sgomento alla visione di Zuleyha tra le braccia di Yilmaz e, dopo aver impugnato la sua pistola, obbligherà la consorte a salire in macchina per seguirlo alla volta dei boschi di Cukurova.

La reazione spaventerà tutti quanti, in primis Hünkar, dato che temerà che il figlio possa uccidere Zuleyha poiché completamente accecato dalla rabbia. Non a caso, la signora Yaman si metterà in contatto telefonico con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e gli chiederà di raggiungerlo per trovare i due sposi prima che sia troppo tardi.

Terra Amara, spoiler: Demir ha ucciso Zuleyha?

Dove saranno quindi finiti Demir e Zuleyha? Come prevedibile, Yaman avrà portato la Altun in un luogo appartato e, minacciandola con la pistola, la spingerà a confessargli di averlo tradito con Yilmaz. Dato che ciò non corrisponderà alla verità, Zuleyha negherà di essersi macchiata di adulterio e preciserà di aver chiesto a Akkaya di incontrarlo non appena ha scoperto che lui voleva denunciarlo per l’omicidio di Ercüment (di cui non capiva le motivazione perché, fino a quel momento, ignorava che cosa fosse successo a Gülten).

Tali parole basteranno però per indispettire ancora di più Demir, perché comprenderà che Zuleyha ha agito per l’ennesima volta in protezione di Yilmaz. Yaman farà dunque partire dei colpi dalla sua pistola e in seguito, con le mani sporche di sangue, entrerà nella sua auto con le lacrime agli occhi.

Che cosa avrà fatto? Avrà davvero ucciso Zuleyha? Tutto lo lascerà pensare, visto che la donna verrà inquadrata, priva di sensi, con la nuca sporca di sangue…