Terra Amara: Demir vedrà il video di Zuleyha e Yilmaz. La reazione sarà sconvolgente!

“La mia vendetta è appena cominciata“. Sono queste le parole che la sempre più pazza Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) dirà a Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Una minaccia che, purtroppo per la nostra protagonista, avrà delle grosse ripercussioni…

Terra Amara, news: Müjgan e il video di Yilmaz e Zuleyha

Già sapete che tutto partirà nel momento in cui la dottoressa spierà un incontro clandestino tra Zuleyha e il marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) che avverrà nei pressi di un abitazione abbandonata della famiglia Yaman. I due si staranno incontrando in maniera del tutto pacifica, perché l’uomo avrà deciso di dire alla sua ex che è stato lui ad uccidere Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy) in difesa della povera Gülten Taşkın (Selin Genç); Müjgan però fraintenderà tutta la situazione venutasi a creare e, dopo averli spiati, si convincerà del fatto che ci sia di mezzo una relazione extraconiugale.

Armata di telecamera, Müjgan filmerà Zuleyha e Yilmaz mentre si staranno abbracciando e poi manderà il video a Demir, auto filmandosi alla fine dello stesso e sottolineando che non è una pazza visionaria perché i due sono amanti, proprio come sostiene da mesi. Un vero e proprio “colpo di scena” che rappresenterà un grave pericolo per la Altun…

Terra Amara, spoiler: Demir vede il video di Yilmaz e Zuleyha

In particolar modo bisognerà fare attenzione a quello che succederà quando tutti gli abitanti di villa Yaman staranno preparando la festa di fidanzamento di Gülten Taşkın (Selin Genç) e del “tuttofare” Çetin Ciğerci (Aras Şenol). In quello stesso pomeriggio, arriverà nell’abitazione un proiettore, che Demir si sarà trovato ad ordinare una volta ricevuto il video (in forma anonima) di Müjgan.

Neanche a dirlo, il Yaman Senior resterà a bocca aperta appena vedrà Zuleyha nuovamente tra le braccia di Yilmaz e andrà in escandescenze perché crederà di essere stato tradito. La furia di Demir si abbatterà dunque sulla Altun, dato che verrà prelevata dalla casa e costretta da Demir a salire sulla sua automobile verso una destinazione ignota…

Terra Amara, trame: che cosa vuole fare Demir?

Occhio perciò ai successivi passaggi della storia: da un lato Müjgan si renderà conto di avere esposto Zuleyha al pericolo di essere uccisa quando vedrà con i suoi occhi la furia di Demir; dall’altro anche Hünkar Yaman (Vahide Perçin) riterrà possibile che il figlio, completamente accecato dalla rabbia, possa compiere una sciocchezza e finire per assassinare la consorte. Disperata, la donna telefonerà quindi ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) per chiedergli aiuto ed avrà come obiettivo quello di frenare qualsiasi sciocco proposito di Demir.

Una corsa contro il tempo che terrà tutti quanti col fiato sospeso e che avrà delle conseguenze nelle future dinamiche delle vicende ambientate a Cukurova…