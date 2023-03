Terra Amara: Demir si risveglia e butta la sua fede nuziale…

Le puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese metteranno in seria difficoltà Demir Yaman (Murat Ünalmış), convinto erroneamente che la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) abbia allacciato una relazione extraconiugale con l’ex fidanzato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş). Tale condizione lo porterà infatti a rischiare la vita, ma riuscirà a salvarsi…

Terra Amara, news: Züleyha spara a Demir

Se avete letto in precedenza i nostri post, sapete già che, a causa della sua convinzione errata, Demir caccerà di casa Züleyha e le impedirà di vedere i figli Adnan e Leyla. Dato che ogni sua mossa per avvicinarsi ai bambini risulterà vana, la Altun perderà ad un certo punto il lume della ragione e ruberà una pistola ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), con la quale sparerà diversi colpi nel petto di Demir.

Mentre Zuleyha verrà arrestata con l’accusa di tentato omicidio, Demir verrà operato d’urgenza dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) ma, nonostante la bravura del primario, le sue condizioni di salute saranno ancora disperate. Un calvario che per l’uomo durerà qualche giorno, anche se la convalescenza per riprendersi andrà avanti circa un mese…

Terra Amara, spoiler: Demir esce dall’ospedale e butta la fede

Eh si: quando si risveglierà dal coma farmacologico a cui sarà stato sottoposto, Demir continuerà a non volerne sapere di Zuleyha, che considererà una traditrice nonostante gli inviti dalla madre Hünkar di vedere la faccenda da un’altra prospettiva. La matriarca suggerirà infatti al figlio di testimoniare in favore della Altun, per evitare che le malelingue possano continuare a spettegolare sul conto della loro famiglia.

Un’idea che Demir non vorrà prendere minimamente in considerazione, tant’è che arriverà addirittura a buttare la sua fede nuziale in un lago quando assisterà per caso ad un incontro in carcere tra Zuleyha e Yilmaz. Insomma, la situazione legale per la Altun apparirà sempre più difficile, con un Demir sempre più disposto a farle la guerra…

Terra Amara, trame: Demir testimonierà in favore di Zuleyha?

Sia l'avvocato assunto da Yilmaz, sia quello assunto da Hunkar vedranno solo una possibile soluzione per evitare che Zuleyha passi diversi anni in carcere per omicidio: a detta degli avvocati, Demir dovrà infatti testimoniare per alleggerire la sua posizione. Ma lui sarà dello stesso parere? Per adesso, vi possiamo anticipare che Demir si presenterà a sorpresa al processo della moglie: la salverà o deciderà di andare fino in fondo con la sua vendetta?