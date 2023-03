Una guerra senza esclusioni di colpi di scena sta per prendere il via nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La dispotica Hünkar Yaman (Vahide Perçin) comincerà infatti a non sopportare più le intromissioni dell’intrigante Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) nella sua vita e deciderà di assumere un investigatore privato per scoprire se la nuova arrivata abbia qualche scheletro nell’armadio che tiene ben nascosto. Una decisione che la Yaman prenderà per un motivo ben specifico…

Terra Amara, news: Behice e la vicinanza a Fekeli

Tutto partirà quando Behice metterà gli occhi su Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), intuendo che è proprio Hünkar l’ostacolo che secondo lei deve superare per far breccia nel cuore del padrino di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Peccato però che ogni suo tentativo andrà decisamente a vuoto, persino quando Fekeli manderà a monte all’ultimo minuto il suo matrimonio con la Yaman a causa di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), che gli racconterà tutte le nefandezze che la suocera ha commesso pur di separarla da Yilmaz.

Tuttavia, col trascorrere degli episodi, Ali Rahmet arriverà davvero ad un punto (almeno apparentemente definitivo) di rottura con Hünkar; ciò avverrà quando la Yaman gli confesserà che il piccolo Adnan è in realtà figlio di Yilmaz. Una rivelazione di cui Fekeli non potrà parlare con nessuno perché la donna gli avrà fatto giurare di mantenere il silenzio sul piccolo Kerem Alì, il secondogenito di Yilmaz avuto con Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova)…

Terra Amara, trame: l’infarto di Fekeli

In preda al dolore, Fekeli verrà colto da un infarto da cui verrà tratto in salvo da Behice, che gli praticherà una respirazione bocca a bocca seguendo le indicazioni telefoniche del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın). Da quel momento, Ali Rahmet proverà una profonda riconoscenza per Behice, che si concretizzerà quando deciderà di dare il suo nome ad una scuola elementare che avrà fatto restaurare tramite una grossa donazione.

Un’iniziativa che non piacerà affatto a Hünkar, la quale se ne andrà in fretta e furia dai festeggiamenti per porre rimedio alla situazione di vantaggio che la “nemica” sarà riuscita a conseguire…

Terra Amara, spoiler: Hünkar assume un investigatore privato per scoprire i segreti di Behice

Eh sì: possiamo anticiparvi che Hünkar incontrerà in un luogo isolato di Cukurova l’investigatore privato di fiducia Kenan, a cui domanderà di investigare sul passato di Behice per scoprire, ad esempio, se è stata sposata o se ha compiuto delle azioni con le quali può tenerla in pugno. Una ricerca che la Yaman estenderà anche ai familiari della donna, come Behzat (Engin Yüksel), il fratello della rivale nonché padre di Müjgan.

Resta dunque da capire se questa mossa di Hünkar si rivelerà effettivamente un pericolo o se, anche stavolta, la zietta la farà franca…