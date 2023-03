Terra Amara: Saniye e Gaffur formeranno una famiglia con Üzüm? | Anticipazioni

Un gravissimo lutto investirà Saniye (Selin Yeninci) di un’improvvisa responsabilità nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La “caposquadra” di casa Yaman dovrà infatti gestire nel migliore dei modi la morte di Feliz, la giovane madre della piccola Üzüm (Neva Pekuz), la bambina che avrà fatto breccia nel suo cuore…

Terra Amara, news: Saniye e la brutta notizia su Üzüm

La faccenda si complicherà nel momento in cui, durante una giornata di lavoro come tante altre, Üzüm chiederà a Saniye di correre in fretta e furia dalla madre Felis, che non riesce ad alzarsi dal letto. Appena le darà il primo soccorso, la moglie di Gaffur Taşkın (Bülent Polat) noterà subito che la giovane operaia ha la febbre altissima e sputa sangue ogni volta che tossisce.

Grazie all’aiuto di Gaffur e di Hünkar (Vahide Perçin), Saniye riuscirà a far portare Felis in ospedale. Ovviamente, fin dal primo minuto, la donna temerà che Felis possa avere contratto una pericolosa malattia, come la tubercolosi, ma la diagnosi dei medici sarà ancora più disastrosa rispetto a quella che aveva immaginato…

Terra Amara, trame: Üzüm resterà orfana?

Eh sì: i medici non potranno fare altro che diagnosticare a Felis un cancro alle vie respiratorio ormai arrivato alle stadio finale; insomma, non si potrà fare nulla per salvarla. Confidando su Hünkar, ma anche su Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), Saniye porterà quindi Üzüm nella tenuta dei Yaman e si prenderà cura di lei notte e giorno.

Neanche a dirlo, Saniye penserà in continuazione al triste destino toccato in sorte alla bimba, già orfana di padre, e non avrà idea di come Üzüm potrebbe reagire qualora la madre morisse in tempi brevi, come pronosticato dai medici. Proprio per questo, Saniye cercherà di far sentire a Üzüm tutto l’affetto possibile…

Terra Amara, spoiler: Felis fa una richiesta a Saniye prima di morire…

Purtroppo, il tristissimo avvenimento avverrà poche ore dopo, anche se Felis prima di esalare il suo ultimo respiro rivolgerà a Saniye una specifica supplica. Le chiederà, infatti, di prendersi cura di Üzüm, poiché con la sua morte la piccola resterà completamente da sola e senza alcun familiare. Tali parole faranno breccia nell’animo di Saniye, ma anche in quello di Gaffur. Non a caso, i due coniugi si diranno pronti a farsi carico di tutte le esigenze della piccolina.

Proprio per questo, diranno insieme a Üzüm che la madre è appena diventata un angelo e staranno al suo fianco il giorno del funerale di Felis. Una svolta decisamente drammatica che però darà a Saniye ciò che ha sempre desiderato: una famiglia con Gaffur formata anche da una "figlia". Ottenere la custodia di Üzüm sarà però davvero così facile per i coniugi Taşkın?…