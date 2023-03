Terra Amara: Saniye e la brutta notizia su Üzüm | Anticipazioni

Non ci saranno soltanto le marachelle e il doppio lavoro “segreto” del marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat) ad impensierire Saniye (Selin Yeninci) nelle nuove puntate italiane di Terra Amara. La donna dovrà infatti digerire una brutta notizia su Felis, la madre della piccola Üzüm (Neva Pekuz), la bambina alla quale si affezionerà tantissimo…

Terra Amara, news: Saniye e Üzüm, affetto a prima vista

Già sapete che Saniye incontrerà Üzüm per la prima volta nel momento in Demir Yaman (Murat Ünalmış) le assegnerà il ruolo di capomastro al posto del marito Gaffur. Fin da subito, Saniye si interesserà al cagionevole stato di salute di Felis, che sarà vedova e apparirà piuttosto debilitata.

Non a caso, in più di un’occasione, Saniye si offrirà di badare alle esigenze di Üzüm, invitandola a dormire a casa sua: un affetto che la donna porterà avanti anche perché non riuscirà ancora ad accettare appieno il fatto che non diventerà mai mamma. Tuttavia, la situazione sarà destinata a complicarsi nel giro di pochissimo tempo…

Terra Amara, trame: Felis inizia a stare male

Nel corso di una giornata lavorativa come tante altre, Üzüm correrà infatti da Saniye e le chiederà di andare a trovare la madre nella sua capanna poiché sta male e non riesce nemmeno ad alzarsi dal suo giaciglio. Neanche a dirlo, la moglie di Gaffur asseconderà subito il desiderio di Üzüm e si renderà conto del fatto che Felis ha la febbre altissima e sputa sangue ogni volta che tossisce.

Presa dal timore che Felis possa avere la tubercolosi, Saniye chiederà subito al marito di portare l’ammalata in ospedale, trovando in tal senso il beneplacito di Hünkar (Vahide Perçin). In ogni, la faccenda sarà molto più spinosa rispetto a quella immaginata da Saniye…

Terra Amara, spoiler: Felis riuscirà a sopravvivere?

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, al termine di un’approfondita visita, i medici diagnosticheranno a Felis un cancro alle vie respiratorie ormai arrivato all’ultimo stadio. Insomma, la povera bracciante sembrerà destinata a morire da un momento all’altro. Come facilmente prevedibile, la notizia devasterà Saniye, che non saprà in che modo tranquillizzare Üzüm, che le domanderà a più riprese quando la madre potrà finalmente ritornare a casa.

Una storyline drammatica, l'ennesima della telenovela, che farà da apripista ad una svolta sorprendente nelle vite di Saniye e di Gaffur, anche se di questo riparleremo in seguito…