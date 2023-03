Un Altro Domani: Carmen e Ines faranno una scoperta inquietante su Victor, ecco quale

Una grande preoccupazione è in arrivo per Carmen Villanueva (Amparo Pinero) e Ines Acevedo (Barbara Oteiza) nelle puntate italiane di Un Altro Domani in onda tra qualche settimana. Le due donne temeranno infatti per l’incolumità di Victor Velez de Guevara (Jon Lopez), che verrà aggredito in carcere…

Un Altro Domani, news: Victor e il patto scellerato con Ventura

Come sapete, Victor finirà in carcere perché il padre Ventura (Iago Garcia) riuscirà a deviare su di lui i sospetti sul riarmo degli operai africani che stava organizzando con la complicità di Patricia Godoy (Silvia Acosta). A quel punto, il ragazzo verrà accusato di infedeltà alla Spagna, visto che con quelle armi i nativi del luogo avrebbero innescato una rivolta, e sarà costretto a darsi alla latitanza per un periodo.

Tuttavia, proprio quando Carmen e la madre Ines saranno riuscite ad organizzare nei minimi dettagli la sua fuga dalla Guinea, Victor cambierà idea all’improvviso e cercherà un accordo con Ventura, accettando di farsi arrestare – senza accusarlo – soltanto se farà il possibile per ripulire la sua figura e farlo uscire in tempi brevi dal carcere. Il Velez de Guevara Senior accetterà tali condizioni, anche se le sue successive azioni non corrisponderanno alla parola data…

Un Altro Domani, trame: Carmen e Ines preoccupate per la salute di Victor

Eh sì: nonostante la promessa fatta dal padre, Victor resterà per svariate settimane in cella, durante le quali comprenderà che Patricia ha avuto un ruolo nel suo arresto. Un sospetto che confiderà a Carmen, la quale purtroppo non riuscirà a mantenere la giusta calma e si riverserà contro la Godoy. Quest’ultima avrà quindi modo di reagire e si presenterà in carcere da Victor, per proporgli una via di uscita “senza che nessuno si faccia del male”.

La macchinazione non riuscirà però bene a Patricia, dato che Victor si rifiuterà di collaborare con lei e le giurerà, grazie all’aiuto di Carmen, di riuscire a portare alla luce tutte le nefandezze che ha commesso in quel di Rio Muni. Tali parole porteranno la dark lady a minacciare il ragazzo e a dirgli che si è schierato dalla parte sbagliata.

Un Altro Domani, spoiler: Victor ha un incidente in carcere

Non a caso, poche ore dopo tale scontro, Victor verrà spinto da un altro detenuto durante l’ora d’aria e riporterà alcune ferite: un risvolto che farà preoccupare tantissimo Carmen e Ines non appena verranno messe al corrente da Enoa (Edith Martinez Val) di quanto accaduto, anche se lo stesso Victor tenterà di rassicurare la madre asserendo di non essersi fatto nulla e di essere semplicemente caduto a causa della sua sbadataggine.

Insomma, il soggiorno in carcere di Victor sarà un vero e proprio inferno, sia per la promessa non mantenuta da Ventura circa la sua scarcerazione, sia per la rappresaglie da parte di Patricia. E la sua scarcerazione sembrerà sempre più lontana…