Un Altro Domani: Diana interferisce nei contrasti tra Julia e Sergio | Anticipazioni

Fino a quando Diana (Cristina de Inza) resterà ferma e immobile a guardare le discussioni tra la figlia Julia Maria Infante (Laura Ledesma) e l’ormai ex genero Sergio Cuevas (Miguel Brocca)? Ovviamente per pochissimo tempo visto che, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, deciderà di intervenire nel loro turbolento divorzio, rischiando di fare precipitare ancora di più la difficile situazione…

Un Altro Domani, news: Sergio e le discussioni infinite con Sergio

La faccenda comincerà a delinearsi nell’istante in cui Sergio confesserà a Julia di non aver mai presentato al Comune le carte del loro divorzio, motivo per il quale sono ancora a tutti gli effetti marito e moglie. Proprio per questo, Cuevas ribadirà di avere diritto al 50% della gestione dell’atelier di mobili e tornerà a lavorare lì.

Da un lato Elena (Aida de la Cruz) e gli altri dipendenti, come Olga (Monica Miranda), “Maria” (Kenai White), Ribero (Mario Garcia) e Cloe (Gloria Ortega) si schiereranno apertamente dalla parte di Julia e renderanno impossibile il lavoro di Sergio; dall’altro quest’ultimo perderà letteralmente le staffe ed obbligherà la Infante a sciogliere la società, imponendole appunto di liquidare il mobilificio per venderlo ad un altro acquirente. Le cose non andranno però come Cuevas si era prefissato…

Un Altro Domani, trame: Julia si rifiuta di vendere il negozio

Eh sì: anche se all’inizio si piegherà al ricatto del “consorte” e metterà in liquidazione ogni mobile prodotto per vendere poi l’intero atelier, Julia ad un certo punto si porrà a muso duro con Sergio e gli annuncerà che intende lottare con le unghie e con i denti per impedirgli di mandare a monte il suo sogno imprenditoriale.

Tuttavia, col trascorrere delle giornate, Julia non se la sentirà di muovere una vera e propria guerra legale ai danni di Cuevas, tant’è che chiamerà un’amica di infanzia, avvocatessa di professione, per capire se esista un modo per riconciliarsi con l’uomo senza fare troppi danni. Una strategia che fin da subito non troverà il beneplacito di Diana, che ci metterà lo zampino…

Un Altro Domani, spoiler: Dana licenzia l’avvocatessa di Julia e…

Cogliendo al volo un consiglio di Mario (Chema Adeva), che la porterà a pensare che deve intromettersi per una cosa così importante poiché non ha avuto remore a farlo in passato per fatti di minor conto, Diana penserà di affrontare di petto la situazione e, senza consultarsi minimamente con Julia, deciderà di licenziare l’avvocatessa scelta dalla figlia per sguinzagliare contro Sergio i suoi legali senza scrupoli.

Ma come reagirà Julia una volta che scoprirà ciò che la madre ha fatto? La lascerà fare oppure continuerà a persistere con l'idea di dover trovare una soluzione totalmente pacifica con Sergio?