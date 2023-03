Un Altro Domani: Sergio rinuncia alla guerra contro Julia | Anticipazioni

Nelle prossime settimane di programmazione di Un Altro Domani arriverà finalmente al termine la “guerra” che Sergio Cuevas (Miguel Brocca) ha cominciato ai danni dell’ex moglie Julia Infante (Laura Ledesma). Nel corso delle puntate italiane in onda tra qualche mese, l’uomo si pentirà infatti di tutte le sue azioni e cercherà a suo modo di rimediare per la scomoda situazione venutasi a creare…

Un Altro Domani, news: Sergio e Julia in disaccordo per l’atelier

La storyline ormai la conoscete benissimo. Il rapporto tra i due ex si inasprirà quando Sergio farà sapere a Julia di non avere mai consegnato i documenti del loro divorzio, ragion per cui sono ancora a tutti gli effetti marito e moglie. Proprio per questo, Cuevas costringerà la Infante a lavorare a stretto contatto con lui nell’atelier, sottolineando che gli spetta di diritto in quanto proprietario al 50% per via del loro matrimonio mai sciolto.

Nel giro di poco tempo, la situazione nell’attività diventerà davvero ingestibile: visto che non troverà il favore di nessuno dei dipendenti, Sergio alzerà nuovamente la voce e obbligherà Julia a sciogliere la società, portandola di fatto a doverla vendere e mettere in liquidazione totale. Almeno finché, decisamente esasperata, la Infante non deciderà di difendersi…

Un Altro Domani, trama: comincia la battaglia legale tra Sergio e Julia

Dato che troverà l’appoggio della madre Diana (Cristina de Inza), fortemente delusa dall’atteggiamento di Sergio, Julia penserà bene di avviare una battaglia legale pur di mantenere in piedi il suo atelier di mobili, ma ad un certo punto cercherà di arrivare ad una sorta di conciliazione con Cuevas per tentare di salvare quello che di buono c’è stato nel loro rapporto.

Non a caso, la nostra protagonista assumerà come avvocatessa una sua vecchia amica di infanzia, che Diana licenzierà per sguinzagliare contro l’ex genero il suo team di legali. Julia ribadirà però che vuole muoversi come meglio crede con Sergio e la conoscente verrà prontamente riassunta.

Comunque sia, il colpo di scena non tarderà ad arrivare e si verificherà quando Sergio assisterà per caso ad un abbraccio tra Julia e Tirso Noguera (Oliver Ruano)…

Un Altro Domani, spoiler: Sergio smette di fare la guerra a Julia

Eh sì: in quel preciso istante, Sergio comprenderà che non ha più alcuna possibilità di ritornare insieme a Julia e saprà in cuor suo che non è giusto continuare alla guerra solo perché, a differenza sua, lei è riuscita a voltare pagina rispetto alla loro duratura storia d’amore. Nel corso di un incontro con gli avvocati, l’uomo asserirà quindi che vuole smetterla con la loro disputa e chiederà perdono alla Infante per come si è comportato, promettendole che non minerà più la sua felicità.

Una consapevolezza, questa, che Sergio raggiungerà soprattutto quando Julia gli lascerà intendere che prova davvero qualcosa per Tirso, come già sospettava. Insomma, la storia sembrerà finire nel migliore dei modi, ma nonostante questo per la Infante e il Noguera stare insieme sarà ancora soltanto un'utopia…