Un passo dal cielo 7: cast e trama della fiction di Rai 1

Da stasera il pubblico di Rai 1 potrà tornare nella splendida cornice delle Dolomiti con la settima stagione di Un Passo dal cielo, la fortunata fiction Lux Vide che da quest’anno, con una prospettiva del tutto inedita, vede protagonista l’attrice Giusy Buscemi (Manuela Nappi) che succede a Daniele Liotti (Francesco Neri). Ma, come sottolineato dallo stesso cast, la montagna resta la grande protagonista della narrazione. Scopriamo insieme quali sono le novità di questo nuovo capitolo che ci terrà compagnia per otto prime serate.

Al centro della nuova trama c’è il rapporto che unisce i fratelli Nappi, Manuela e Vincenzo, coadiuvati come sempre dal fedele Huber. Due fratelli poliziotti che indagano in modi completamente opposti. Da un lato c’è il commissario esperto e inflessibile, dall’altro la poliziotta empatica che sa notare cose che agli altri sfuggono. Attraverso la determinata Manuela, che in questa stagione è stata promossa a ispettrice ed esperta in prossemica e tecniche di interrogatorio, scopriremo i nuovi personaggi maschili che si preannunciano molto interessanti per la trama ma anche dal punto di vista sentimentale.

Faremo dunque la conoscenza di Nathan (Marco Rossetti), un uomo misterioso che vive da solo nella foresta e che, quasi per caso, diventa rivale di Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli), uno scultore solitario che porta ferite profonde dopo la morte della moglie e rischia di perdere l’affido della figlia. I due si contenderanno il cuore della bella Manuela, mentre nel frattempo Nathan sembra avere un conto aperto anche con il potente allevatore di bovini Luciano Paron (Giorgio Marchesi)…

Infine, Vincenzo e Carolina sono alle prese con le nuove dinamiche tipiche della famiglia allargata. La donna è molto maturata e ha ricevuto un’importante offerta di lavoro dal famoso imprenditore statunitense Joe Bastianich (guest star della prima puntata), che potrebbe portare scompiglio nella coppia. A San Vito tornerà anche Eva (Rocio Munoz Morales), il vecchio amore di Vincenzo, che tenterà di riallacciare i rapporti con sua figlia (la piccola Mela).

Con l’uscita di scena di Daniele Liotti (l’attore ha lasciato per dedicarsi alla miniserie in quattro puntate Anima gemella, in onda nella prossima stagione su Canale 5), la nuova storia si concentra sulla nuova protagonista Manuela Nappi ma anche su tutti i personaggi storici come Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), Carolina Volpi (Serena Iansiti) e Huber Fabricetti (Gianmarco Pozzoli). A loro si sono aggiunti interessanti new entry come Nathan (Marco Rossetti), Luciano Paron (Giorgio Marchesi), Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli), e un gradito ritorno dal passato con – appunto – il personaggio di Eva (Rocio Munoz Morales). Tra le guest star, invece, da menzionare il cameo del conduttore Massimiliano Ossini, che avverrà nella sesta puntata.

La settima stagione è coprodotta da Lux Vide e Rai Fiction e segna l’esordio alla regia di Enrico Ianniello (il commissario Nappi) che ha diretto ben quattro episodi: il primo, secondo, settimo e ottavo. La sceneggiatura degli episodi è opera di Mario Ruggeri insieme a Carlo Mazzotta e Alberto Vignati. Appuntamento dunque a questa sera con la prima puntata di Un passo dal cielo 7.