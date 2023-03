Un posto al sole, trama 23 marzo: “Eh no Viola, ora il tempo a disposizione è finito!”

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 23 marzo 2023

Giovedì 23 marzo 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone uno stop alla confusione sui sentimenti, dei dubbi su una futura parcella, una complicità che aumenta e un prestito che non s’ha da fare…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Continua la confusione sentimentale di Viola (Ilenia Lazzarin), ma stavolta interviene Eugenio (Paolo Romano): l’uomo non sembra disponibile per concedere alla consorte altro tempo per riflettere. Niko (Luca Turco) ha sempre più dubbi sui costi della ristrutturazione che lui e Alberto Palladini (Maurizio Aiello) stanno per affrontare. Cresce ancora, intanto, la complicità tra lo stesso Alberto e Diana Della Valle (Sara Zanier). Otello (Lucio Allocca) ha chiesto un prestito a Renato (Marzio Honorato) che, in difficoltà, cerca di tirarsene fuori con l’ausilio di Raffaele (Patrizio Rispo)… Seguici su Instagram.