Un posto al sole: Alberto Palladini ci ha ingannati tutti… oppure no? Sospetti in arrivo!

È ormai da diverso tempo che a Un posto al sole avevamo visto un Alberto Palladini (Maurizio Aiello) diverso dal solito: sempre scaltro, ok, ma meno egoista e soprattutto più legato alle persone che si sono fidate di lui, ovvero Niko Poggi (Luca Turco) sul versante lavorativo e Clara (Imma Pirone) in ambito sentimentale. Le puntate in onda in questi giorni, però, ci stanno già facendo ricredere sull’avvocato… e presto potrebbe andare ancora peggio!

L’arrivo di Diana Della Valle (Sara Zanier) a Upas ha già dato una bella “mazzata” ai fan che avevano iniziato a vedere del buono in Alberto: il legale ha infatti rispolverato immediatamente il suo animo da seduttore incallito e ha sedotto in men che non si dica la nuova architetta della soap. Ma non finisce qui…

Come sapete, Alberto ha anche fatto una proposta “tutto cuore” a Silvia (Luisa Amatucci): essendo legato da vincoli affettivi al Caffè Vulcano, ha proposto alla Graziani di alleviare le sue difficoltà economiche diventando socio del bistrot.

Trame Un posto al sole: Alberto Palladini “angelo”… o “diavolo”?

Silvia e i personaggi a lei collegati hanno accolto con una certa freddezza l’iniziativa di Alberto, non fidandosi totalmente di lui. Fatto sta che la ristoratrice potrebbe essere portata ad accettare la proposta, visto che si trova con l’acqua alla gola. E sarà proprio a questo punto che si prefigura un’ipotesi tutta da seguire…

È già noto che si scoprirà a breve che la nefasta situazione di Silvia non è avvenuta per caso: dietro c’è la mano occulta di un “regista” che ha diretto tutta la faccenda della perdita di credibilità del Vulcano, causata dalle recensioni negative e dagli attacchi sui social. E se quel regista fosse proprio Palladini?

Tra i personaggi di Un posto al sole, c'è chi in tal senso inizierà fortemente a sospettare di Alberto, fino a cercare un'alternativa per salvare il ristorante senza che l'uomo debba debba diventarne socio. Ma è possibile a questo punto? E soprattutto, avrà ragione chi pensa che l'avvocato abbia fatto il furbo… oppure no?