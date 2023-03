Un posto al sole: Damiano e Viola, epilogo spiazzante | Trama 13 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 13 marzo 2023

Lunedì 13 marzo 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un imbarazzo, una nuova consapevolezza, una grande dose di ansia e un bambino “utilizzato” per un secondo fine.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Viola (Ilenia Lazzarin) è in ansia per Damiano (Luigi Miele), che potrebbe essere stato ferito in modo grave durante un nuovo raid mafioso; peraltro, l'epilogo di tutto questo potrebbe risultare spiazzante. Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo) capiscono che l'atteggiamento duro di Rosa (Daniela Ioia) è il frutto di tutta una vita difficile. Serena (Miriam Candurro) è imbarazzata nei confronti di Marina (Nina Soldano). Lara (Chiara Conti) appare sempre più decisa ad usare il piccolo Tommaso per intromettersi nel rapporto tra Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina.