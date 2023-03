Un posto al sole: Lara al top, Marina sempre più down? | Trama 21 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 21 marzo 2023

Martedì 21 marzo 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un uomo che vuole riaffermarsi, una donna sempre più nervosa e un’altra coinvolta in mille problemi…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Alberto Palladini (Maurizio Aiello), sempre più padrone della situazione, vuole tornare in pista sia a livello affaristico che come seduttore. Silvia (Luisa Amatucci) è sempre più pressata da tutte le difficili decisioni che deve prendere sul Caffè Vulcano. Marina (Nina Soldano) è sempre più nervosa e insofferente, cosa che creerà attriti e distanza con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli); di questo, peraltro, Lara (Chiara Conti) è soddisfattissima. Spinta da Bice (Lara Sansone), Mariella (Antonella Prisco) tenta invano di sollecitare Guido (Germano Bellavia) per il discorso delle vacanze estive…