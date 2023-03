Un posto al sole: Marina si sente in colpa, ma la sua ossessione continua! | Trama 27 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 27 marzo 2023

Lunedì 27 marzo 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un grande spavento, un’ossessione che continua, una felicità non ben vissuta e un’inaspettata confessione…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) si agitano molto per l’incidente occorso alla piccola Irene (Greta Putaturo). Marina (Nina Soldano), pur sentendosi molto in colpa per l’accaduto, continua a pensare solo a Lara (Chiara Conti), della quale è sempre più gelosa. Manuela (Gina Amarante) ha superato il suo primo esame universitario ma non vive a fondo l’evento positivo. Samuel (Samuele Cavallo) è ancora oggetto delle mire di Micaela e fa un’inattesa confessione e Nunzio (Vladimir Randazzo); Mariella (Antonella Prisco), invece, inizia a insospettirsi riguardo allo strano comportamento del ragazzo… Seguici su Instagram.