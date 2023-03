Un posto al sole: Diego smonta l’illusione di Silvia | Trama 28 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 28 marzo 2023

Martedì 28 marzo 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’illusione destinata a svanire, una tensione che cresce e una telefonata inaspettata…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Nunzio e Samuel sembrano non capire la reale situazione del Vulcano. Silvia crede di potersi liberare facilmente da Alberto e risollevare per conto suo le sorti del locale; Diego sarà quindi costretto a farle vedere le cose come realmente stanno ma nessuno dei due immagina chi sia il vero responsabile della valanga di brutti pareri social che ha investito il Vulcano. La tensione fra Marina e Roberto è in costante aumento e Lara ne approfitta per intromettersi, ma una telefonata inattesa potrebbe cambiare le cose… Seguici su Instagram.