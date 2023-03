Un posto al sole: Eugenio e Viola, trionfo d’amore vicinissimo. Ecco quando

In questi giorni a Un posto al sole si concluderà la lunga trama che ha visto andare in tilt per molti mesi la collaudata coppia formata da Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio Nicotera (Paolo Romano). Come sappiamo, il magistrato e sua moglie sono andati in crisi dopo l’attentato subito da Viola in cui ha perso la vita Susanna Picardi (Agnese Lorenzini).

Da allora è successo di tutto, perché Viola non è più riuscita a vedere il consorte con gli stessi occhi e per tanto tempo è stata sopraffatta da una tale quantità di dubbi e incertezze da farla arrivare a guardare “verso altri lidi”.

Trame Un posto al sole: Viola ed Eugenio tornano insieme

La Bruni ha infatti avuto una “cotta” nei confronti del poliziotto Damiano Renda (Luigi Miele): una “sbandata” che però – bisogna dirlo – non si è mai trasformata in una vera frequentazione stabile. E nelle ultime settimane Viola è riuscita a chiudere questo breve capitolo della sua vita, ma nel frattempo Eugenio – stanco del perdurante “tira e molla” – le ha chiesto di trasformare la separazione di fatto in separazione legale…

Sarà questa la molla che porterà alla risoluzione di tutta la faccenda? Quel che è certo è che le puntate finali di questa storyline sono fissate per giovedì 30 e venerdì 31 marzo: con la fine del mese, dunque, Viola decide il da farsi e così si arriva alla riconciliazione con Eugenio. Successivamente, i due daranno la bella notizia al piccolo Antonio (Eduardo Scafora) – che ovviamente ne sarà felicissimo) – e ai rimanenti membri del clan.

Pace fatta, dunque, e per un po' riflettori che evidentemente si spostano su altri personaggi, visto che le anticipazioni della prossima settimana non nominano per niente Viola ed Eugenio. Tutto è bene quel che finisce bene… almeno per ora!