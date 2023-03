Un posto al sole: Lara diabolica, Marina ossessionata da lei | Anticipazioni

Diavolo di una Lara (Chiara Conti). Ogni volta che la bionda antagonista di Un posto al sole sembra sconfitta, ha sempre una trovata che le consente di tornare in gioco. E stavolta, come ben sappiamo, la trovata è un bambino – Tommaso – che la Martinelli si è procurata all’estero e che sta spacciando come figlio di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Così facendo, la scaltra donna è riuscita a rientrare nella vita di Roberto proprio perché quest’ultimo non può fare a meno di avere a che fare con il “figlio”. E tra l’altro tutto questo, come Lara evidentemente sperava, sta distruggendo emotivamente la legittima moglie di Ferri…

Trame Un posto al sole: Marina sempre più in difficoltà

Eh sì. Marina (Nina Soldano) ha fatto il possibile per mantenere una distanza emotiva nei confronti della sua rivale e del piccolo Tommy, ma il problema è che la Martinelli non fa altro che provocarla. La sensazione è che lo scopo sia quello di farla “esplodere”, ci riuscirà?

Ebbene, vi anticipiamo che il piano di Lara sembrerà portare i primi frutti: nelle prossime settimane vedremo Marina davvero in difficoltà: la Giordano ci apparirà sempre più ossessionata dalla sua nemica, schiava ormai di una gelosia senza limiti. E tutto questo potrebbe portare a una perdita di controllo capace di mettere a rischio anche un altro personaggio della soap… Seguici su Instagram.