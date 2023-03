Un posto al sole: Otello ha una brutta discussione con Teresa | Trama 3 marzo 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 3 marzo 2023

Venerdì 3 marzo 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una brutta discussione, una ragazza motivata e una volontà di cambiare le cose.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Alberto Palladini (Maurizio Aiello), chiuso il processo Valsano, vorrebbe cambiare studio ma Niko (Luca Turco) non sembra essere d'accordo. Manuela (Gina Amarante) intende riprendere in mano la sua vita. Michele (Alberto Rossi) non vuole prendere parte al pranzo di famiglia al Caffè Vulcano e Luca De Santis (Luigi Di Fiore) tenta di fargli cambiare idea. Otello (Lucio Allocca) ha un litigio con Teresa.