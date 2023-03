Un posto al sole: Samuel “spogliarellista” salverà il Vulcano? | Anticipazioni

A Un posto al sole, la situazione di Silvia (Luisa Amatucci) è in caduta libera. La ristoratrice, infatti, vede da settimane una diminuzione dei clienti del Caffè Vulcano e non sa come porvi rimedio, mentre anche tra i dipendenti del bistrot si è instaurato un clima di nervosismo e di paura di perdere il lavoro.

Non ha certo aiutato la brutta avventura vissuta dalla Graziani in ambito finanziario: un investimento sul quale contava molto si è dimostrato deleterio e lei ha riversato la colpa dell’accaduto sul suo attuale fidanzato Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi), che le aveva consigliato tale mossa (non pensando evidentemente che Silvia poteva aver bisogno di disinvestire il denaro prima della fine del vincolo previsto).

Spoiler Un posto al sole: Speranza ancora gelosa di Samuel

Nei prossimi giorni, comunque, andrà anche peggio di quello che abbiamo visto sino ad ora: la nostra Silvia, già provata abbondantemente da tutto quello che le è già accaduto, dovrà vivere e affrontare anche la morte della madre Teresa. Sarà la mazzata finale?

Quel che è certo è che le cose tra Silvia e Giancarlo andranno sempre peggio: l'”errore” del bancario non è facilmente perdonabile! Ma intanto urge un modo per risollevare le sorti del Vulcano prima che sia troppo tardi: chi o cosa potrebbe a questo punto invertire il trend negativo partito qualche tempo fa con le accuse di violenza riguardanti lo chef Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo)?

Ebbene, le anticipazioni ci parlano di un’iniziativa per la Festa della Donna in cui è previsto che il buon Samuel Piccirillo (Samuele Cavallo) si esibisca come spogliarellista. Sarà l’evento in questione a cambiare tutto? Di sicuro c’è che in tutto questo si inserirà ancora una volta la gelosia di Speranza (Maria Sole Di Maio), fidanzata di Samuel, nei confronti della “solita” Micaela (Gina Amarante). Come andrà a finire? Seguici su Instagram.