Un posto al sole: Sara Zanier nel cast!

La puntata del 2 marzo di Un posto al sole ha rappresentato un po’ uno spartiacque nelle trame della soap, perché con la sentenza del processo contro Lello Valsano (Gianluca Pugliese) si è chiusa l’ultima grande storia che ci accompagnava sin dall’estate scorsa (ultimamente se ne sono chiuse anche altre, come sapete). E ora, via dunque a una serie di novità che vi racconteremo strada facendo.

Tra le più immediate, c’è il ritorno in scena di Rosa (Daniela Ioia), l’ex di Damiano (Luigi Miele): la donna, dopo aver perso il lavoro in fabbrica, si rivolgerà a Viola (Ilenia Lazzarin) in cerca di aiuto e da lì in poi avremo modo di conoscerla meglio, capendo anche il perché di quell’atteggiamento così tanto scontroso che la accompagna sin dal suo esordio.

Spoiler Upas: tante novità in arrivo…

Va da sé che anche il personaggio di Damiano Renda non esce assolutamente di scena: anzi, avrà molto spazio in futuro e presto ne riparleremo in merito a una svolta piuttosto pericolosa…

Ma c’è un’altra novità che farà felici i telespettatori del daytime, i quali avranno presto modo di rivedere a Upas un volto molto amato di una produzione ormai chiusa da anni: vi anticipiamo che a breve la soap partenopea di Rai 3 ospiterà Sara Zanier, molto popolare per aver preso parte a Centovetrine nel ruolo di Serena Bassani.

Successivamente, la Zanier ha partecipato a diverse fiction tv tra cui Il restauratore 2, Un passo dal cielo 3, Le tre rose di Eva 3, Don Matteo 10 e Non dirlo al mio capo 2. Prestissimo rivedremo Sara a Un posto al sole, con un personaggio guest che avrà a che fare con lo studio legale di Alberto (Maurizio Aiello) e Niko (Luca Turco). Seguici su Instagram.