Un posto al sole: sul Vulcano c’è ancora qualcosa che non sappiamo! | Anticipazioni

A Un posto al sole, ormai da tempo stiamo assistendo alle grosse difficoltà attraversate dal Caffè Vulcano. Lo storico locale gestito da Silvia (Luisa Amatucci) è stato infatti investito da un’ondata di pareri social negativi, a partire da quando c’è stata l’annosa questione tra Nunzio (Vladimir Randazzo) e Alice (Fabiola Balestriere).

Da allora, praticamente non c’è stata più pace per il Vulcano e le cose sono andate sempre peggio per la sua proprietaria. La Graziani, infatti, ha cominciato a soccombere anche per via di bollette e fatture da saldare, trovandosi peraltro spiazzata da un investimento non troppo convincente operato forse con troppa leggerezza da Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi).

Trame Un posto al sole: i guai di Silvia hanno un regista ben preciso?

La donna, che ora non sa come uscire dalla scomoda situazione in cui si è trovata, sembrerà poter usufruire dell’aiuto del fido Otello (Lucio Allocca), ma nelle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3 scopriremo che anche questa strada non sarà facilmente percorribile…

Cosa resta da fare, allora? L’unica chance è al momento sembra essere la proposta di società che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) ha rivolto alla nostra Silvia: una proposta che, da quel che si evince dalle anticipazioni, non renderà per niente soddisfatta la ristoratrice. Ci sono altre possibilità affinché il bistrot riemerga dal pantano in cui si trova?

Ma non finisce qui. A sorpresa, pare che riguardo a tutta questa faccenda ci sia qualcosa che ancora sfugge a tutti, telespettatori compresi. Insomma, i guai iniziati dai social network e che hanno sabotato la credibilità del Caffè Vulcano potrebbero avere un’origine più precisa di quanto si potesse ritenere finora. Qualcuno ci ha messo lo zampino? Lo scopriremo tra una manciata di episodi! Seguici su Instagram.