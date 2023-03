Un posto al sole: tra Viola e Damiano è davvero finita? | Anticipazioni

Nei mesi scorsi il giovane attore Luigi Miele ha avuto molto spazio all’interno di Un posto al sole e vi anticipiamo che continuerà ad averne, perché il suo personaggio – Damiano Renda – continuerà a essere più che mai al centro della scena.

“Nato” come scorta di Eugenio Nicotera (Paolo Romano), Damiano si è fatto notare già a fine estate per aver contribuito alla cattura di Lello Valsano (Gianluca Pugliese); poi il poliziotto è stato scelto dallo stesso Eugenio per vigilare su Viola (Ilenia Lazzarin). Ed è qui che è avvenuta la svolta inaspettata…

Spoiler Un posto al sole: Viola fa chiarezza sui suoi sentimenti ma…

Tra Viola e Damiano si è infatti sviluppata gradualmente una vera e propria attrazione che però – a parte il bacio che vedete nella foto in apertura di post – non ha avuto un seguito: lei ha preferito non percorrere una strada “pericolosa” e lui si è fatto assegnare ad altro incarico (quello nei “Falchi”). Ma è davvero finita così?

Ebbene… no! Quando (prossimamente) Damiano rischierà grosso nel corso di un raid criminale, Viola andrà in ansia e capirà di provare ancora dei forti sentimenti per il bell’agente. La Bruni a quel punto penserà anche di essere sincera con Eugenio, ma qualcosa la metterà in condizione di dover ancora una volta fare una scelta… Come andrà a finire? Seguici su Instagram.