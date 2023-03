Cresciuto narrativamente con gradualità, da qualche tempo il personaggio di Damiano Renda (Luigi Miele) è il nuovo “eroe giovane” di Un posto al sole, sempre impegnato nella lotta contro la malavita organizzata che serpeggia nei quartieri di Napoli. Damiano, però, non è molto fortunato in amore…

Renda ha infatti alle spalle una relazione finita male con Rosa (Daniela Ioia), da cui è nato il figlio Manuel (Manuel D’Angelo). E, più recentemente, noi tutti abbiamo assistito al contrastato amore tra il bel poliziotto e Viola Bruni (Ilenia Lazzarin): una storia che, tra l’altro, sta molto facendo discutere i fan della soap partenopea di Rai 3.

Trame Un posto al sole: Viola si riavvicinerà a Eugenio

Viola, come avrete sicuramente notato anche guardando le attuali puntate di Upas, è molto attratta da Damiano ma al tempo stesso non è tanto convinta di voler mettere da parte il suo matrimonio con Eugenio Nicotera (Paolo Romano). Quest’ultimo, proprio negli episodi a cui stiamo per assistere, parlerà alla moglie della prospettiva di una separazione legale, ma… finirà davvero così?

In realtà pare di no e molto probabilmente il buon Damiano si dovrà fare una ragione di quello che dovrebbe accadere a breve: gli ultimi rumors indicano che Viola farà finalmente chiarezza in se stessa e, dunque, tutto lascia pensare che tra lei e il marito scoppierà la pace, ponendo fine a una lunga trama (partita con l’omicidio di Susanna) che ci accompagna praticamente dalla fine della scorsa estate.

E Damiano Renda, troverà l'amore prima o poi? Sicuramente ci sarà occasione per riparlarne, anche perché il giovane agente continuerà a gravitare nelle vicende di Un posto al sole!