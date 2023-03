La pulce nell’orecchio ve l’avevamo messa in un precedente post di anticipazioni, e le cose in effetti andranno proprio così: a Un posto al sole si comincerà decisamente a parlare di separazione tra Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio Nicotera (Paolo Romano), dopo il lungo periodo in cui i due di fatto sono stati lontani (lei ormai vive da parecchio con Raffaele e Ornella).

Tutto questo sarà preceduto da una sorta di ritorno di fiamma (o quanto meno “di confusione”) tra Viola e Damiano Renda (Luigi Miele), con lei che continuerà dunque a non capire che strada prendere a livello sentimentale: una serie di dubbi e incertezze che va avanti sin dalla sparatoria in cui è morta Susanna, e che l’incontro con Damiano non ha fatto altro che acuire.

Trame Un posto al sole: Viola ora deve decidere

Stavolta, però, qualcuno deciderà che il momento dello smarrimento deve finire: Nicotera, che a dire il vero sembra nutrire una “mezza simpatia” per Lucia, il sostituto procuratore del processo contro Valsano, dirà alla moglie che i tempi sono maturi per prendere una decisione definitiva!

In pratica, il magistrato proporrà a Viola la separazione (legale evidentemente, visto che i due già non vivono più insieme). Pare che lei non prenderà benissimo la cosa, perché la percepirà come "un fulmine a ciel sereno". Evidentemente la Bruni non si aspettava questa svolta, ma ora bisognerà davvero capire il da farsi, anche per il bene del piccolo Antonio (Eduardo Scafora). E, com'è facile da immaginare, Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) saranno coinvolti nella questione: cosa succederà?