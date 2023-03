Un posto al sole: Viola ed Eugenio si separeranno? La situazione precipita | Anticipazioni

La foto che apre questo post è del 2016, quando i tempi erano felici. Ora invece non lo sono più: la confusione alberga infatti in un importante personaggio di Un posto al sole e, con il passare delle puntate, pare proprio che albergherà più che mai. Parliamo come avrete capito di Viola Bruni (Ilenia Lazzarin), ormai divisa tra lo “storico” uomo della sua vita e qualcuno che è entrato nella sua orbita più di recente…

Come sappiamo, Viola non è stata più la stessa dopo la sparatoria in cui Susanna è morta. E da quel momento è iniziata una lenta ma costante crisi con suo marito, il magistrato Eugenio Nicotera (Paolo Romano). Contemporaneamente, l’agente Damiano Renda (Luigi Miele) è diventato la scorta della Bruni e tra i due è gradualmente sbocciata un’evidente attrazione.

Trame Un posto al sole: Viola sempre più confusa

In una prima fase, i due sono riusciti ad arginare i loro reciproci sentimenti, ma le anticipazioni ci dicono che tra pochissimi giorni ci sarà una sorta di “rigurgito” che farà tornare Viola in crisi. Quel che prova per Damiano è ormai un dato di fatto, ma il consorte è pur sempre una presenza importante nella sua esistenza.

Proprio di quest’ultimo aspetto ci accorgeremo presto, perché Viola inizierà a “fiutare” una certa gelosia nei confronti dell’amicizia nata tra Eugenio e Lucia, il PM che abbiamo conosciuto per via del processo contro Lello Valsano (Gianluca Pugliese).

Di conseguenza, cosa succederà? I rumors parlano di un Eugenio che inizia ad essere un po' seccato dall'indecisione della moglie, la quale tuttavia continuerà dal canto suo a non avere le idee chiare. La sensazione è che le idee in questione le avrà più chiare lui e infatti la parola "separazione" potrebbe presto iniziare a trovare posto nella soap partenopea di Rai 3. Ma si arriverà davvero a quel punto?