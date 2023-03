Uomini e donne: Lavinia Mauro ha un problema da risolvere | Anticipazioni

A Uomini e donne è in arrivo un’imprevista gatta da pelare per la tronista Lavinia Mauro. Alla ricerca dell’uomo della sua vita ormai dal lontano settembre 2022, la giovane romana vede il suo cuore dividersi tra Alessio Corvino e Alessio Campoli, unici due corteggiatori rimasti in corsa nel parterre maschile.

Ma il litigio andato in onda ieri che ha interessato Lavinia e il Corvino rischierà adesso di compromettere seriamente il rapporto tra la tronista e il pretendente, il quale, a quanto pare, oltre all’ennesima mancanza di fiducia della donna nei suoi confronti, non avrebbe gradito neanche le continue attenzioni e smancerie della Mauro verso il il Campoli.

Tutte queste motivazioni avrebbero dunque spinto Alessio ad abbandonare il programma, lasciando intendere di non avere intenzione di fare ritorno in trasmissione se le cose non si fossero risolte definitivamente. Un problema di non poco conto, data anche l’intenzione della Mauro di non andare a riprendere il corteggiatore casertano, accusato dalla donna di non essere in grado di affrontare i problemi senza fuggire.

Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45.