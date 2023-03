Uomini e donne: Nicole, ecco con chi uscirà | Trono classico

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo a nuovi sviluppi riguardo il trono di Nicole Santinelli, la giovane tronista romana sbarcata nella trasmissione alla ricerca dell’anima gemella. Come vedremo, la donna approfondirà la sua conoscenza con Carlo e Andrea, insieme ai quali deciderà di andare in esterna in modo da poter conoscere meglio i loro pregi e i difetti, lasciando, almeno per il momento, in “panchina” sia Luca che Christian.

Con Carlo, Nicole cercherà immediatamente una sintonia mentale, confidandogli alcuni aneddoti della sua vita privata per costruire un rapporto che vada oltre la semplice attrazione fisica. Discorso diverso invece per quanto concerne l’uscita con Andrea, visto che tra i due scatterà immediatamente il bacio, cosa che sorprenderà non poco Christian e Luca, i quali ci rimarranno assai male vedendo un contatto fisico così celere tra la Santinelli e il loro rivale di parterre.

Come andrà a finire? Per scoprirlo, appuntamento alle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45.