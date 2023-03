Uomini e donne: Nicole in esterna con Francesco ma… | Anticipazioni

È da pochissimo arrivata in trasmissione ma si è già fatta conoscere per concretezza e temperamento. Parliamo di Nicole Santinelli, la nuova tronista di Uomini e Donne sbarcata nella trasmissione alla ricerca dell’anima gemella.

Come vedremo nelle prossime puntate, la donna, entrata oramai nel vivo del suo percorso, comincerà a frequentare più assiduamente i suoi corteggiatori, soffermandosi in particolare su Christian e Francesco. Proprio quest’ultimo farà parlare di sé dopo un’esterna in cui, secondo la Santinelli, è mancato il trasporto e la passione.

Tali parole però non feriranno più di tanto Francesco, il quale si giustificherà spiegando che, prima di iniziare con il corteggiamento vero e proprio, preferisce conoscere nel dettaglio la persona che ha di fronte.

Un “modus operandi”, questo, che non convincerà appieno Nicole, la quale a suo dire preferirebbe atteggiamenti più caldi e passionali da parte dei suoi pretendenti, cosa che al momento il giovane spasimante non ha ancora dimostrato di avere.

Come andrà a finire? Per scoprirlo, non perdetevi le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45.