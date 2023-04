Beautiful: Thomas e Steffy ora hanno le prove contro Brooke! | Trama 16 aprile 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 16 aprile 2023

Tramite l’aiuto di Charlie, Thomas e Steffy accedono ai filmati della videosorveglianza della proprietà di Brooke e scoprono così che Deacon, tornato nella villa, è andato via solo l’indomani mattina. Per i due fratelli è la prova che la matrigna ha tradito il padre. Ridge, ignaro di ciò che veramente turba la moglie, dimostra di voler essere la persona a cui lei si deve appoggiare per superare la ricaduta. Nonostante lo scenario romantico allestito per Paris, Carter decide di interrompere le cose con lei a causa di quanto detto da Grace. Seguici su Instagram.