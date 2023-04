Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 28 aprile 2023

Mentre Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) la spronano a non gettare la spugna per chiarirsi con Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang) prova a telefonare al marito. Tuttavia Thomas (Matthew Atkinson), di nascosto, notando la chiamata della matrigna fa in modo che il padre non se ne accorga…