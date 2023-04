Beautiful: Douglas, “ecco cosa ho visto…” | Trama 8 aprile 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 8 aprile 2023

Brooke teme che Douglas, inconsapevolmente, possa mandare all’aria il suo matrimonio. Liam ed Hope però la rassicurano: il bambino non conosce l’identità di “Babbo Natale”. Tuttavia si rendono poi conto che, secondo precedenti accordi, Douglas spetta a Thomas quella sera. Il bambino, infatti, si trova con il padre, Ridge e Taylor a cena da Steffy.

Douglas sorprende i presenti quando rivela di aver visto qualcosa che potrebbe aver fatto arrabbiare Hope: ha visto nonna Brooke baciare Babbo Natale. I parenti accolgono la storia tra lo stupore ma anche la convinzione che sia una favoletta nata da un’errata interpretazione della canzoncina natalizia.

Hope telefona a Thomas chiedendo di riportarle subito Douglas. Intanto Grace è colta dal disappunto quando apprende che la frequentazione tra Paris e Zende non è esclusiva. Carter si ferma in tempo prima di fare l'amore con Paris, non volendo compiere lo stesso errore commesso con Quinn.