Beautiful, anticipazioni dal 16 al 22 aprile 2023

A Beautiful, un segreto rivelato sarà protagonista delle trame della prossima settimana. Occhio anche a un giovane uomo che cede a un ricatto… Vediamo dunque le anticipazioni dei prossimi episodi in onda su Canale 5 dal 16 al 22 aprile:

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 16 a sabato 22 aprile 2023

Ridge, ignaro di quanto sia realmente successo, cerca di rassicurare la moglie. Hope, nel frattempo, prova a far luce su quanto è accaduto, ma la madre non sa perché abbia agito in quel modo. Taylor va a trovare Ridge per parlargli di Brooke, sapendo che qualcosa tra loro non va.

Con l’aiuto di Charlie, Steffy e Thomas guardano le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza di casa Forrester, scoprendo che Deacon ha effettivamente trascorso lì la notte di Capodanno e informano immediatamente Taylor.

Carter dice a Paris di voler chiudere la loro storia perché la situazione con Zende è troppo complicata e i Forrester non la capirebbero alla luce di quanto già accaduto con Quinn. Steffy e Thomas raccontano nei dettagli a Taylor la storia del tradimento di Brooke con Deacon.

Beautiful: Carter rinuncia a Paris

Steffy e Thomas manifestano a Taylor la speranza di tornare ad essere una famiglia unita. Ciò avverrà solo se il padre lascerà finalmente la moglie. Carter cede al ricatto di Grace e rinuncia ad approfondire la storia con Paris.

Ridge manifesta tutta la sua ammirazione a Brooke per l’impegno profuso durante le sedute con gli alcolisti anonimi, con buona pace della coscienza della moglie. Ridge conforta una Brooke devastata dai sensi di colpa, non sapendo però che, oltre ad aver bevuto, lei ha anche baciato Deacon, il quale si è poi addormentato nel letto accanto a lei.

Brooke dice a Hope di essere decisa a raccontare tutto al marito, non riuscendo più a tenerglielo nascosto. Ma prima di lei sarà Taylor, venuta a conoscenza di tutto e in accordo con Steffy e Thomas (Matthew Atkinson), a rivelarglielo.

Beautiful, trame italiane: Liam è perplesso su Brooke

Hope racconta a Liam che Brooke, devastata dai sensi di colpa, ha deciso di confessare tutto a Ridge della notte di Capodanno trascorsa con Deacon.

Liam è molto perplesso per la decisione di Brooke di rivelare la verità a Ridge perché teme che lui non perdonerà facilmente l’accaduto. Deacon viene messo sotto torchio da Sheila che vuole sapere cosa sia realmente successo quella notte. Steffy continua ad attaccare Brooke, anche sul suo passato.

Taylor cerca di trovare il coraggio per dire a Ridge cos’è successo la notte di Capodanno tra Brooke e Deacon, ma l’uomo non le crede perché ha troppa fiducia nella moglie.

Liam e Hope parlano con Deacon per sapere come siano andate e come stiano realmente le cose. Steffy affronta Brooke e le dice cosa pensa di lei e del suo rapporto con il padre. Ridge incalza Brooke per sapere cosa sia davvero successo a Capodanno e lei gli racconta tutto, profondamente pentita e piena di sensi di colpa. Seguici su Instagram.