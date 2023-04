Beautiful: Grace ricatta Carter | Anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Paris Buckingham e Carter Walton saranno ancora impegnati a gestire gli emergenti, ma forti, sentimenti che stanno nascendo tra loro. Da una parte i due saranno molto tentati di esplorare la “nuova sintonia”, forti del fatto che ora tra la ragazza e Zende Dominguez le cose si siano fatte meno serie, dall’altra continueranno comunque a sentirsi in colpa nei confronti del giovane.

Il duo, tuttavia, troverà il suo più grande avversario in Grace Buckingham: la madre di Paris, incredula che la figlia abbia respinto la proposta di matrimonio di Zende, temerà che possa percorrere la sua stessa strada, legandosi ad un uomo sbagliato. Sta di fatto che la dottoressa si vedrà costretta a rispettare la decisione di Paris di non affrettare troppo le cose vista la sua giovane età, ma vedrà materializzarsi un incubo quando la coglierà impegnata in un bacio con Carter!

Beautiful, trame italiane: il ricatto di Grace servirà davvero?

Agli occhi di Grace, l’avvocato è l’uomo che ha ferito Zoe ed è andato a letto con la moglie di uno dei suoi superiori: una persona, dunque, poco raccomandabile e che rischierebbe di compromettere la felicità futura di Paris. La dottoressa opterà per affrontare subito la questione di petto arrivando a dare a Carter un vero e proprio ultimatum, dal profumo di ricatto.

Grace, infatti, minaccerà l’uomo di informare Ridge di quanto sta accadendo tra lui e la figlia alle spalle di Zende, sicura che lo stilista non apprezzerà che, dopo il padre, anche il nipote venga tradito dal fidato amico di famiglia. Non solo Carter, stavolta, perderebbe per sempre la stima dei Forrester, ma anche la posizione di Paris nella Fondazione della casa di moda verrebbe compromessa. Grace, insomma, sarà decisa a non permettere alla figlia di prendere una decisione sbagliata e di perdere Zende.

Carter, dunque, si vedrà costretto a fare dei passi indietro rispetto alla frequentazione con Paris, ma tale fermezza non durerà a lungo…