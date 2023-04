Beautiful: Hope si farà delle fantasie “hot” su Thomas | Anticipazioni americane

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, la rifiorita collaborazione lavorativa tra Hope Spencer e Thomas Forrester rischia di creare diversi problemi alla giovane Logan, non soltanto per l’ostinata opposizione di suo marito Liam Spencer alla partnership, ma anche perché la mente della stessa Hope ha iniziato a giocarle brutti scherzi provocandole delle fantasie ad occhi aperti sul fratellastro.

Gli sceneggiatori, insomma, hanno ripreso il discorso che avevano troncato mesi fa con la questione della finta telefonata di Thomas ai servizi sociali per dividere suo padre Ridge dalla matrigna Brooke. Fino ad allora, infatti, lo stilista e Hope apparivano sempre più vicini sul lavoro, ma anche sul piano personale: la ragazza soffriva l’incapacità di Liam di ritenerla capace di tenere testa a Thomas, il quale, al contrario, appariva come un totale sostenitore del diritto della ragazza a costruirsi la propria carriera senza dover soffrire le limitazioni imposte dal consorte geloso e preoccupato.

Beautiful, puntate americane: Thomas è tornato alla Forrester Creations

All’epoca, dopo una sfilata di successo, Thomas aveva provato a baciare Hope che, tuttavia, aveva rifiutato. Il designer aveva accettato il rifiuto con sportività, rimproverandosi poi per essersi lasciato andare ai sentimenti mai sopiti per la Logan. Insomma, un amore non corrisposto, ma senza quelle ombre di ossessione che, invece, le macchinazioni contro Brooke avevano in qualche modo riproposto.

Ma, forse, non tutti i progressi che aveva fatto Thomas sono andati perduti e, ad oggi, il ragazzo ha saputo riconquistare la fiducia dei familiari, compresa Brooke, ed è tornato alla Forrester Creations a dare nuova linfa ad una Hope For The Future in crisi.

Liam, tuttavia, non ha mai digerito la decisione della moglie di riprendere la collaborazione con Hope, certo che il rivale sia incapace di cambiare. In passato Liam si era chiesto come mai Hope trovasse ogni volta un modo per riportare Thomas nella propria vita: se il giovane Spencer ci avesse visto giusto?

Beautiful, spoiler USA: Hope sogna di baciare Thomas

Già, perché ora sembra proprio il subconscio di Hope a suggerire che, nel profondo, la ragazza possa provare qualcosa per Thomas che ha sempre voluto negare: un qualcosa che ora si sta rafforzando a tal punto da non poter essere ignorato.

E così Hope si è ritrovata ad immaginarsi sul punto di baciare Thomas, anche se poi – spinta dalla volontà di appianare la tensioni con Liam – ha sorpreso quest’ultimo con una serata di coppia. Peccato che, nel fare l’amore col marito, abbia finito per vedere il volto di Thomas al posto di quello del legittimo compagno…

Liam sarà sorpreso da questo rapporto particolarmente intenso, ignaro di essere stato “sostituito” dal rivale nella mente della moglie. E intanto, sconvolta dagli scherzi che la sua stessa immaginazione le sta facendo, Hope si ritroverà a sfogare la propria rabbia su mamma Brooke, dopo averla sorpresa in atteggiamenti per lei troppo frivoli con Ridge.

Beautiful: i dubbi di Steffy su Hope

La giovane, infatti, accuserà la Logan senior di essere disposta a compromettere il patto di amicizia con Taylor pur di avere l’uomo che vuole, ma dichiarerà di essere diversa dalla madre, di non agire sulla base degli istinti, di non essere attratta dagli uomini sbagliati e che mai metterebbe a rischio il proprio matrimonio a causa dei “desideri della carne”.

Il comportamento e le accuse della figlia porteranno la stessa Brooke ad interrogarsi sui sentimenti di Hope, mentre Liam cercherà consiglio da Steffy: in qualche modo il giovane ritiene l’ex moglie responsabile per aver riportato il fratello nella casa di moda e accanto ad Hope, ma, certo che Steffy non lo ferirebbe mai di proposito, si fiderà quando lei lo rassicurerà sull’intera situazione.

Va detto che in realtà anche Steffy ha avuto recentemente qualche dubbio sui sentimenti della sorellastra per Thomas, ricordando anche come, mesi fa, Hope lo aveva definito “attraente” in una conversazione con Paris. Hope, tuttavia, sembra aver mitigato le preoccupazioni di Steffy: avrà ragione quest’ultima a tranqullizzarsi o qualcosa bolle effettivamente in pentola riguardo al futuro di Hope e Thomas? Seguici su Instagram.