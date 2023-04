Beautiful: Sheila ha un infarto. Chi avrà la tentazione di NON salvarla? Anticipazioni americane

Come vi avevamo anticipato, nelle puntate americane di Beautiful le cose per Sheila Carter si mettono davvero male. Se per il momento non ci sono notizie sull’uscita di scena della sua interprete Kimberlin Brown, l’ex moglie di Eric Forrester sembra destinata comunque ad una nuova permanenza in carcere. E un ruolo cruciale nella sua disfatta è stato giocato dal volta faccia di Deacon Sharpe: l’amante di Sheila, come mostrato da alcuni flashback, in un recente passato è stato avvicinato da Bill Spencer e Ridge Forrester, ormai abbastanza consapevoli del rapporto segreto tra l’uomo e la Carter, che tenevano sott’occhio grazie alla collaborazione degli agenti dell’FBI.

Lo stilista e l’editore sono stati abbastanza chiari: Deacon avrebbe fatto compagnia a Sheila in carcere, a meno che non avesse collaborato. E così lui, non volendo rinunciare al rapporto con la figlia Hope Spencer, ha deciso di tradire la sua “amica” che, in fuga da Bill dopo essere precipitata dal suo balcone, si è presentata proprio alla porta di Deacon.

Beautiful, trame americane: Sheila accusa un malore!

Consapevole di non poter più restare a Los Angeles, Sheila era pronta alla fuga, con l’intento di iniziare una nuova vita altrove proprio con Deacon. Ma Bill, Ridge e le autorità, avvertite dall’uomo, si sono presto palesate. Sheila, a quel punto, ha tentato ancora di scappare e, da donna dalle abilità ormai sovrumane, era di fatto riuscita a sparire da una stanza piena di agenti. Intercettata però da un implacabile Bill, Sheila è stata colta a quel punto da un malore, questa volta (a quanto pare) vero.

Portata in ospedale, Sheila si è ritrovata a cadere dalla padella alla brace quando il medico a cui è stata affidata non era altri che Li Finnegan. La donna, ritrovatasi tra le mani la vita della sua nemica, era pronta a liberarsene per sempre: quando Sheila è andata in arresto cardiaco, infatti, Li si è rifiutata di rianimarla, invitando Finn, sopraggiunto al suo fianco, a fare lo stesso.

Beautiful, spoiler USA: Finn salva Sheila

Il giovane dottore però, non volendo compromettere la propria etica e coscienza né quelle della madre, ha alla fine eseguito la procedura di rianimazione, riuscendo a stabilizzare Sheila. La donna, ripresa conoscenza, ha ovviamente interpretato il gesto come la prova dell’amore che il figlio prova per lei nonostante tutto!

Ammanettata e piantonata su un letto d'ospedale, Sheila sembra in procinto di affrontare un processo per l'omicidio di Lance (quello ucciso con delle api) nel 2002. Sarà effettivamente così o Sheila riuscirà a scappare o, addirittura, a tornare in libertà?