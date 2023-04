Beautiful: Thomas e Steffy scoprono il segreto di Brooke | Trame italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Thomas Forrester avrà modo di accorgersi che suo figlio Douglas sia fortemente turbato da qualcosa. Il bambino, che a quel punto avrà giurato di dimenticare il bacio visto tra nonna Brooke e Babbo Natale, sentirà su di lui il peso del silenzio. Thomas, preoccupato, lo inviterà a parlare e, a quel punto, scopriremo che Douglas conosce l’identità dell’uomo con il berretto natalizio, visto che rivelerà al genitore di aver visto Brooke baciare Deacon Sharpe!

Thomas deciderà di informare seduta stante Steffy, riportando alla sorella quanto raccontato da Douglas. Il duo si renderà conto di aver trovato l’arma per convincere il padre Ridge che il matrimonio con la Logan continuerà solo ad infliggergli sofferenza, certi che, così facendo, lo stilista non potrà più negare l’amore per Taylor Hayes.

Beautiful, trame italiane: ora Thomas e Steffy hanno le prove per incastrare Brooke

Insomma, Thomas e Steffy saranno decisi più che mai a ricostruire il quadro familiare dell’infanzia che non hanno mai dimenticato, ma capiranno di aver bisogno di prove schiaccianti che possano aprire gli occhi a Ridge e che risultino più concrete del racconto di Douglas. Così decideranno di rivolgersi a Charlie Weber: il capo della sicurezza della Forrester Creations sarà così incaricato (sebbene non entusiasta) di accedere ai filmati delle telecamere della proprietà di Brooke. Effettivamente i due fratelli troveranno il video che mostra Deacon tornare alla porta della Logan la sera dell’ultimo dell’anno, per uscirne solo al mattino successivo. Per Thomas e Steffy sarà la prova che incastrerà Brooke, certamente rea di aver tradito il marito.

Steffy deciderà di informare di tutto Taylor che, sebbene sarà dell’idea che Ridge vada informato della possibile tresca, deciderà di farlo lei stessa, ritenendo che la figlia, visto l’attuale improvviso astio per Brooke, possa non avere il giusto tatto nel comunicare la rivelazione-bomba allo stilista. Possiamo anticiparvi che Ridge prenderà la notizia con scetticismo ed incredulità e, anche una volta trovata conferma del fattaccio, non indirizzerà la sua rabbia verso la moglie. Sarà poi un altro gesto di Brooke a tirare un po’ troppo la corda dell’uomo… Seguici su Instagram.