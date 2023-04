Beautiful: Carter e Paris faranno l’amore cedendo alla passione | Puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, spinto dalle minacce di Grace Buckingham, Carter Walton deciderà di mettere della distanza tra se stesso e Paris Buckingham: se la madre della ragazza dovesse dar luogo al suo ricatto, l’avvocato stavolta rischierebbe di perdere per sempre la fiducia e l’affetto dei Forrester, e, soprattutto, la stessa posizione di Paris alla Fondazione Forrester potrebbe risultarne compromessa.

Dunque Carter non vorrà essere motivo di sofferenza per Zende Dominguez, ma non vorrà neanche costituire la possibile causa di un arresto della promettente carriera di Paris nell’organismo filantropico della Forrester Creations. Non sempre, però, alle buone intenzioni seguono i fatti: Paris esprimerà subito la sua contrarietà alle reticenze di Carter, non volendo negare l’alchimia scattata tra loro (nonostante i pregressi dell’uomo con sua sorella Zoe e la propria frequentazione con un ignaro Zende).

Beautiful, anticipazioni italiane: Grace sospetta di Paris e Carter

Così, messo alle strette da Paris riguardo ai propri sentimenti, Carter finirà per cedere all’attrazione nei confronti della ragazza e i due faranno l’amore!

La relazione fisica continuerà in clandestinità, ma prestissimo Grace annuserà la situazione e, decisa a non permettere alla figlia di compiere scelte sbagliate con un uomo che di cui non ha stima, la dottoressa si presenterà al domicilio di Carter, beccandolo proprio in compagnia di Paris.

Sorpresa dalla madre, la ragazza ribadirà con forza il proprio diritto a fare le sue scelte, anche quelle che Grace non approva. Grace, per il momento, dovrà arrendersi all’indipendenza di una figlia ormai adulta, ma continuerà a manifestare la propria contrarietà. Il tutto mentre Zende si porrà sempre più interrogativi su cosa passi per la testa di Paris.

Attenzione, perché in futuro anche qualcun altro si accorgerà dell'esistente legame tra Carter e la giovane Buckingham: qualcuno che Carter sta provando a dimenticare…