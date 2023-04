Beautiful, Cassandra Creech a Tv Soap: “Grace è una madre amorevole e protettiva che desidera il meglio per le sue figlie”

Anche se in America ha fatto il suo ingresso a Beautiful più di un anno fa, i telespettatori italiani stanno imparando a conoscerla solo ora nei panni di Grace Buckingham, la madre di Paris (Diamond White) e di Zoe (Kiara Barnes).

Un ruolo che l’attrice Cassandra Creech, reduce da altre soap di successo come Days of our lives e Così girà il mondo, ha accettato con entusiasmo, così come ci ha rivelato in questa intervista concessa al nostro sito.

Beautiful: intervista a Cassandra Creech (Grace Buckingham)

Cassandra, a Beautiful interpreta ormai da diverso tempo il personaggio di Grace Buckingham, che noi italiani stiamo conoscendo soltanto da qualche puntata. Che cosa le piace di lei?

Sicuramente Grace è una madre esigente, anche se è orgogliosa della donna che Paris è diventata. Sono felice ed entusiasta di portarla in scena perché è una donna che ha superato le sue sfide personali: è riuscita a riscattarsi e a diventare una delle cardiologhe più rispettate al mondo. Dietro il suo lato esigente, Grace nasconde anche una madre amorevole e protettiva che desidera e si aspetta il meglio per entrambe le sue figlie, Zoe e Paris.

Come si è trovata sul set di Beautiful?

Il set della soap è famiglia. Spesso mi trattengo con loro, al termine delle riprese, per raccontare una barzelletta. Sono grata ad ogni persona che fa parte di questa produzione.

Quando ha sentito per la prima volta il richiamo al mondo dell’arte?

Quando ho messo i primi passi nel campo della recitazione avevo soltanto sette anni; la prima spinta è arrivata però grazie al coro della chiesetta dove, ogni domenica, mi recavo a messa con i miei genitori. Da lì hanno preso il via i concorsi di bellezza, i talent show scolastici fino ad arrivare agli studi di danza classica, jazz e moderna.

Spera di trattenersi a lungo sul set di Beautiful?

Certamente! Anche se uno dei miei più grandi sogni resta il cinema…

E con quali attori cinematografici le piacerebbe lavorare, allora?

Sono tanti. Sicuramente con Raoul Bova, Isabella Rossellini, Lena Olin, Alessio Boni, ma anche con Eric Bana, Edgar Ramirez, Gary Oldman. Inoltre, mi piacerebbe un giorno essere diretta da Guillermo del Toro e Jordan Peele. Chissà…

Quindi, se capitasse, lavorerebbe volentieri in Italia?

Assolutamente sì! Qualora capitasse l’occasione, prenderei senz’altro il primo volo disponibile per Roma. Tra l’altro ho anche alcune conoscenze italiane nel settore. Essendoci già stata, posso dire che l’Italia occupa davvero un posto speciale nel mio cuore. Non a caso, sempre parlando del mio lavoro, amo molto il genere “spaghetti western” e mi piacerebbe interpretare in futuro un personaggio come quello di Sophia Loren in Ieri, oggi, domani.

Ci sono progetti futuri, al di là della soap, dei quali può parlarci?

Ci sono sempre dei nuovi progetti, delle idee che si stanno sviluppando, ma sto aspettando ancora alcune risposte. Spero soltanto che questi impegni possano facilmente conciliarsi con le riprese della soap.

Cosa le piace fare quando ha un po’ di tempo libero per sé?

Sono un’appassionata di outdoor; amo stare nella natura, fare padel, escursionismo, passando per il campeggio e il pattinaggio a rotelle. Pratico inoltre Ashtanga Yoga e continuo a fare le lezioni di danza; in questo momento sto facendo anche tante lezioni di Heels. E non abbandono la mia passione per il canto! Infine, adoro tutti gli animali. In particolare, apprezzo i cani. Sono anche un’addestratrice di cani. Ho un meraviglioso Golden Retriever.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione