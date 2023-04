Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood incinta per la quarta volta. Anche Steffy lo sarà?

Negli Stati Uniti, proprio oggi (18 aprile) Beautiful raggiunge un nuovo traguardo, quello delle 9000 puntate. La soap festeggia con un episodio “stand-alone” dedicato al personaggio di Steffy Forrester: sarà una celebrazione del suo viaggio costellato da amori e dolori, da nascite e morti. Oltre alla sua interprete Jacqueline MacInnes Wood, a prendere parte alla puntata speciale saranno Tanner Novlan (John Finnegan), Scott Clifton (Liam Spencer), Krista Allen (Taylor Hayes) e Thorsten Kaye (Ridge Forrester). Sarà un episodio scollegato dall’attuale narrazione, dove l’espediente narrativo sarà il compleanno di Steffy.

La scelta ricade sulla figlia di Ridge e Taylor non soltanto per la sua rilevanza nelle storie della soap, ma anche perché, proprio quest’anno, Jacqueline MacInnes Wood festeggia i 15 anni dal suo ingresso in Beautiful, avvenuto nel 2008.

Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood da 15 anni nella soap!

All’epoca Steffy, fresca di studi a Londra, tornava a Los Angeles per trovare sua madre Taylor coinvolta in una relazione con il giovane “zio” Rick Forrester, tra l’altro ex della gemella Phoebe: un flirt che Steffy appoggiò totalmente. Iniziando un internato alla Forrester Creations nel reparto spedizioni, la ragazza conobbe quello che è stato il suo primo amore sulla scena: Marcus Walton. Il resto è storia nota. Da allora l’attrice è rimasta quasi ininterrottamente nella soap, salvo l’interruzione di due anni tra il 2013 e il 2015.

L’evento è stato anticipato durante la trasmissione The Talk su CBS e, durante l’intervista, la Wood ha dato una lieta notizia: è in dolce attesa per la quarta volta. Lei e il marito Elan Ruspoli hanno già tre figli: Rise (2019), Lennix (2021) e Brando (2022).

Da alcune settimane il rumor si era diffuso sui social, dove i fan si erano insospettiti per le forme più rotonde mostrate dall’attrice sulla scena. Non è dato sapere, al momento, a che stadio sia la gravidanza e per quando è previsto il parto. Non si sa neppure se una nuova gravidanza coinvolgerà anche Steffy.

Beautiful: anche Steffy sarà incinta… oppure no?

Ciò era avvenuto per le prime due gravidanze di Jacqueline, sebbene in modo non del tutto sincronizzato: Steffy partorì la sua primogenita Kelly quando l’attrice era ancora ad inizio gestazione, costringendola poi a nascondere la pancia nei mesi successivi; per quanto riguarda Hayes Finnegan, invece, Steffy si scoprì incinta quando la sua interprete era in stato interessante già da diversi mesi, per cui, a seguito della pausa maternità, la Wood indossò una protesi finta per l’ultima fase della gravidanza del suo personaggio.

Per la terza volta, invece, gli autori non inserirono una nuova nascita nelle trame, per cui ci si limitò a nascondere lo stato interessante dell'attrice e ad allontanarla brevemente con un espediente narrativo al momento della nascita. Anche stavolta andrà così?