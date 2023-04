Beautiful: Katie e Carter, finirà prima di iniziare? | Anticipazioni puntate americane

Nelle attuali puntate americane di Beautiful una coppia nata di recente rischierà già di scricchiolare: parliamo di quella formata tra Katie Logan e Carter Walton. Come già sapete, dopo l’improvvisa uscita di scena di Quinn Forrester, l’aitante avvocato si è subito riavvicinato all’amica Katie, con cui era già sorta della sintonia in un recente passato. La coppia si è formata velocemente e, altrettanto velocemente e senza ancora avuto mai una vera e propria storyline, rischierà di sciogliersi.

La causa? Ovviamente i sentimenti di Katie per l’ex marito Bill: probabilmente mai scomparsi ma solo tenuti a freno per questione di orgoglio, ora potrebbero rafforzarsi sull’onda della rivelazione che l’editore ha collaborato con Ridge Forrester e l’FBI per arrestare Sheila Carter.

Bill, insomma, non era un uomo spietato e crudele, in cerca di vendetta contro le sorelle Logan ree di averlo rifiutato, ma stava fingendo pur di salvarli tutti dalla nemica numero uno della soap. Scoperta la verità, Katie ha cercato un confronto con Bill e in lacrime, dopo averlo schiaffeggiato per averla fatti soffrire per mesi, lo ha baciato, con un ignaro Carter a distanza di pochi passi. “Quello che sei mi fa arrabbiare, ma è anche il motivo per cui ti amo!“, ha dichiarato Katie svelando i propri reali sentimenti.

Beautiful, trame americane: Katie di nuovo alle prese con i suoi sentimenti per Bill

Perché, tuttavia, mesi fa aveva rifiutato il corteggiamento di Bill? Ve ne avevamo già parlato al tempo: l’uomo, respinto da Katie, era corso da Brooke per dichiararsi. Anche la maggiore delle sorelle Logan, però, aveva declinato la dichiarazione d’amore, che lui pochi minuti dopo aveva indirizzato nuovamente a Katie. Testimone dei due dialoghi fotocopia, Carter aveva affrontato duramente l’editore, con Katie come lusingata testimone. Bill aveva avvertito l’avvocato che mai gli avrebbe permesso di stare con Katie: sia che quest’ultima fosse al fianco dell’editore o meno, Bill aveva infatti dichiarato che lei sarebbe sempre rimasta la “sua” Katie.

La possessività di Bill tornerà a manifestarsi nelle prossime puntate in onda negli Usa: proprio quando, infatti, Carter interrogherà Katie sul loro futuro, la donna verrà messa di fronte ai suoi sentimenti per Bill proprio da quest’ultimo… e davanti a Carter! Come ne uscirà Katie? La sua relazione con Carter è proprio ciò che vuole o dovrà ammettere che, ancora una volta, non è riuscita a togliersi Bill dalla testa?

Qualora tra Carter e Katie dovesse già finire, i due si riveleranno l’ennesima coppia messa insieme un po’ a caso, senza un vero interesse di investire sui due personaggi, dato che in pratica non hanno fatto in tempo ad affrontare alcuna storia riservata a loro due. Seguici su Instagram.