Beautiful: le nomination ai Daytime Emmy 2023

Con la primavera, come ogni anno, arrivano i Daytime Emmy, prestigioso riconoscimento per la tv a stelle e strisce del pomeriggio e del mattino. A fare da protagoniste tra quiz, talk show e programmi di cucina e informazioni, ci sono le soap opera. Dopo alcuni anni di cancellazioni (nei primi anni 2000 le soap nella tv americana erano ben nove, oggi solo tre), il genere sembra aver trovato un suo equilibrio nel nuovo panorama dell’intrattenimento, dove le generaliste hanno dovuto fare i conti con la moltiplicazione dell’offerta grazie a pay tv e servizi in streaming.

Le soap, infatti, hanno saputo sfruttare proprio i cambiamenti della fruizione dei programmi, vincendo la sfida dell’on demand. L’ultimo eclatante esempio la soap Days Of Our Lives che, dopo sessant’anni, la NBC ha deciso di togliere dal palinsesto televisivo rendendola visibile solo tramite il suo servizio streaming Peacock. La mossa non è stata l’anticamera della cancellazione come in molti temevano: Days era già tra i programmi più visti del servizio, così la regolare messa in onda televisiva è stata ritenuta superflua; lo show ha avuto ben tre spin off speciali, oltre ad un rinnovo biennale, segnale che l’emittente intende ancora puntare sulla storica soap.

Non stupisce, dunque, che anche quest’anno la cerimonia di premiazione dei Daytime Emmy, che si terrà il 16 giugno, andrà in onda in tv, sulla CBS: dopo alcune edizioni interamente in streaming, infatti, la kermesse è tornata sul piccolo schermo e vi resterà anche nel prossimo futuro, visto che l’emittente che trasmette Beautiful ha acquistato i diritti anche per i prossimi due anni.

E, venendo proprio alla soap dei Forrester, dei Logan e degli Spencer, oltre a gareggiare nelle diverse categorie tecniche, si è aggiudicata anche importanti nomination per le ambite statuette “artistiche”. Beautiful, infatti, di diritto gareggerà nelle categorie “Miglior Soap Opera”, “Miglior Team di Sceneggiatura” e “Miglior Team di Regia”. Tra gli attori del cast, coloro che sono stati inseriti nelle rose dei finalisti sono: Thorsten Kaye (Ridge Forrester) nella categoria “Miglior Attore Protagonista”, Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester Finnegan) in quella di “Miglior Attrice Protagonista” (ha già vinto questo premio nel 2019 e nel 2021), mentre Krista Allen (Taylor Hayes) è in lizza nella categoria “Miglior Attrice Non Protagonista”).

Inoltre Cassandra Creech (Grace Buckingham) ha ottenuto la nomination nella categoria “Miglior Guest Star”, dove, tra le sfidanti, incontrerà anche Alley Mills. Il volto di Pamela Douglas, tuttavia, non gareggerà per il suo ruolo in Beautiful, bensì per la sua recente partecipazione a General Hospital. Infine il giovanissimo Henry Joseph Samiri (Douglas Forrester) sarà della partita nella categoria “Miglior Giovane Interprete”.

Ricordiamo che l’Academy premierà le interpretazioni dell’anno 2022, in pratica quello che nelle puntate italiane di Beautiful è iniziato da poche settimane. Di seguito le nomination complete di ogni categoria.

Miglior Soap Opera

The Bay

Beautiful

Days of Our Lives

General Hospital

Febbre D’Amore

Miglior Attore Protagonista

Maurice Benard (Sonny Corinthos, General Hospital)

Peter Bergman (Jack Abbott,Febbre D’Amore)

Billy Flynn (Chad DiMera, Days of Our Lives)

Thorsten Kaye (Ridge Forrester, Beautiful)

Jason Thompson (Billy Abbott, Febbre D’Amore)

Miglior Attrice Protagonista

Sharon Case (Sharon Rosales, Febbre D’Amore)

Melissa Claire Egan (Chelsea Lawson, Febbre D’Amore)

Finola Hughes (Anna Devane, General Hospital)

Michelle Stafford (Phyllis Summers, Febbre D’Amore)

Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester Finnegan, Beautiful)​

Miglior Team di sceneggiatura

The Bay

Beyond Salem: Chapter Two

Beautiful

Days of Our Lives

General Hospital

Young & Restless

Miglior Regia

The Bay

Beyond Salem: Chapter Two

Beautiful

Days of Our Lives

General Hospital

Young & Restless

Miglior Attore Non Protagonista

Nicholas Chavez (Spencer, General Hospital)

Chad Duell (Michael, General Hospital)

Daniel Feuerriegel (EJ, Days of Our Lives)

Robert Gossett (Marshall, General Hospital)

Jon Lindstrom (Kevin/ex-Ryan, General Hospital)

Miglior Attrice Non Protagonista

Krista Allen (Taylor Hayes, Beautiful)

Sonya Eddy (Epiphany, General Hospital)

Stacy Haiduk (Kristen, Days of Our Lives)

Brook Kerr (Portia, General Hospital)

Kelly Thiebaud (Britt, General Hospital)

Miglior Giovane Interprete

Cary Christopher (Thomas, Days of Our Lives)

Victoria Grace (Wendy, Days of Our Lives)

Eden McCoy (Josslyn, General Hospital)

Henry Joseph Samiri (Douglas Forrester, Beautiful)

Outstanding Guest Performer

Steve Burton (Harris, Beyond Salem: Chapter Two)

Cassandra Creech (Grace Buckingham, Beautiful)

Alley Mills (Heather, General Hospital)

Robert Newman (Ashland, Febbre D’Amore)

Kevin Spirtas (Craig, Days of Our Lives)