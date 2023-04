Beautiful: Ridge fa a botte con Deacon e lascia Brooke che lo difende | Puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Ridge Forrester apprenderà di quanto accaduto la sera dell’ultimo dell’anno tra sua moglie Brooke Forrester e Deacon Sharpe. Ad informarlo sarà la sua ex, Taylor Hayes, a sua volta aggiornata sul segreto della Logan da suoi figli Thomas e Steffy.

Venuti in possesso delle prove che dimostrano la presenza di Deacon a casa del padre per tutta la notte, i due fratelli vorranno sfruttare il nuovo errore della matrigna per aprire gli occhi al genitore: Taylor, tuttavia, deciderà di comunicare la notizia a Ridge lei stessa, ritenendo che i suoi figli non avrebbero il tatto necessario per scaricare sul padre la bomba con la dovuta delicatezza.

Taylor, però, si dovrà scontrare con un evento imprevisto: Ridge non le crederà. Lo stilista, negando la versione degli eventi della psichiatra, tornerà dalla consorte, la quale nel frattempo, a seguito di un teso confronto con Steffy, maturerà la decisione di fare una confessione al marito. Insomma, meglio che sappia la verità da lei, piuttosto che scoprirla in futuro tramite terzi.

Ridge, a quel punto, le rivelerà però di sapere già tutto. Nonostante quanto accaduto con Deacon non sarà affatto piacevole per lo stilista, Ridge sembrerà deciso a non crocifiggere la moglie per un tradimento avvenuto sotto effetto dell’alcol e per aver taciuto la verità per paura. Ridge, insomma, troverà un altro colpevole proprio in Deacon, reo di essersi approfittato volutamente della debolezza di un’alcolista per provare a sedurla.

Per Ridge sarà la dimostrazione che Sharpe ha sempre e solo mirato a Brooke, usando Hope come giustificazione di facciata. Il designer si avventerà su Deacon nel ripostiglio del Il Giardino e tra i due ne nascerà uno scontro fisico particolarmente violento e anche un po’ sopra le righe nella sua realizzazione (le pareti si infrangeranno quando verranno colpite dalla forza dei cazzotti della coppia di avversari…).

A porre fine alla rissa sarà la stessa Brooke, che interverrà su un Deacon apparentemente in difficoltà. Sarà questo suo gesto e l’ostinazione nel difendere il ruolo di Deacon in quanto accaduto a far esplodere la rabbia di Ridge e portarlo al suo punto di rottura. Lo stilista, infatti, si chiederà come mai sembra non essere mai abbastanza per la moglie, così pronta ad infatuarsi di uomini che disprezza come Bill Spencer e Deacon Sharpe, al punto da baciarli alle sue spalle. Questa vicenda si sommerà dunque a quella, evidentemente mai del tutto smaltita, che neanche due anni fa vide Brooke coinvolta in un appassionato bacio con Bill alla vigilia di una sua riappacificazione col marito.

Ridge troverà ospitalità, neanche a dirlo, da Steffy, raggiante di fronte al fatto che il padre sembrerà aver capito quale errore sia stare con Brooke. Sull'onda della ferita emotiva, Ridge bacerà Taylor e, sebbene i due non torneranno propriamente insieme, i confini nel loro rapporto si faranno parecchio confusi. E, nonostante Ridge sembrerà deciso a chiudere con Brooke, la questione sarà ancora ben lontana dall'essere conclusa tra loro…