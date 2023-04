Beautiful torna a girare puntate in Italia, a maggio i ciak a Roma. Ecco chi ci sarà

Nuove scene in esterna stanno per arrivare nelle puntate americane di Beautiful e non sarà una trasferta qualunque visto che la soap tornerà a girare in Italia! A dieci anni dalle riprese realizzate in Puglia, il set sarà ospitato nel Belpaese e stavolta la scelta è ricaduta su Roma.

Stando a Hollywood Reporter, a fare da scenario per le scene in esterna potrebbero essere luoghi quali Piazza di Spagna, Piazza Navona e il Colosseo. Le riprese avranno luogo il 15, il 16 e il 17 maggio e coinvolgeranno un nutrito gruppo del cast principale, accompagnato dal produttore e capo sceneggiatore Brad Bell: saranno della partita Katherine Kelly Lang (Brooke Logan Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester), Annika Noelle (Hope Logan Spencer), Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester Finnegan), Matthew Atkinson (Thomas Forrester), Scott Clifton (Liam Spencer) e Lawrence Saint-Victor (Carter Walton).

Ancora da rivelare la data di messa in onda delle puntate in questione negli USA, presumibilmente già ad inizio estate, mentre sui nostri schermi arriveranno non prima del 2024.

Nel corso dei suoi 36 anni di storia, Beautiful ha scelto più di una volta l’Italia come meta internazionale per girare alcune puntate, visto il successo che da sempre la soap riscuote nel nostro Paese. Oltre alla Puglia, che fece da scenario alle prime nozze tra Liam e Hope, il mondo di Beautiful si è fuso con il nostro in località quali Como e Venezia per delle sfilate, nonché Portofino, dove Thorne Forrester scoprì che Macy Alexander era scampata alla morte a seguito di un incidente auto e viveva una nuova vita, sotto falsa identità, con suo padre.

Quali eventi speciali, stavolta, avverranno nella nostra capitale?