Grey’s anatomy 19, trama decimo episodio (disponibile su Disney+)

Da oggi – mercoledì 12 aprile – su Disney Plus è disponibile Sisters Are Doin’ It for Themselves, decimo episodo della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy, il longevo medical drama di Shonda Rhimes di cui proprio nei giorni scorsi è stata annunciata una ventesima annata. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata in questione.

Owen chiede a Teddy un supervisore che lo segua tutto il giorno. L’uomo intende dimostrare alla commissione il suo operato, con la speranza di poter riavere la licenza e tornare ad esercitare come capo del pronto soccorso. Ma vedere dei supervisori aggirarsi per l’ospedale agita alcuni pazienti, così il medico è costretto a spiegare loro l’imbarazzante situazione in cui si trova.

Per Hunt la circostanza diventa ancora più spinosa quando una donna lascia l’ospedale (dopo la sua auto-diagnosi) perchè lui si rifiuta di prescriverle delle medicine che lei pensa possano aiutarla; oppure quando un uomo con gravi difficoltà respiratorie arriva al pronto soccorso e Owen mette da parte tutto per intubarlo al torace. Alla fine, il membro della commissione medica se ne va ed Owen è super ansioso di scoprire quale sarà la sua sorte dopo una giornata così complicata.

Tra i pazienti di questa settimana ci sono anche Gerald, che ha dei problemi al pene, e tre singolari sorelle: Barbara, la più piccola, che ha un nodulo al cervello. Le altre due, Dee Dee e Paula, attendono con impazienza si scoprire se il tumore sia maligno affinchè anche lei possa unirsi al club del cancro. Entrambe, infatti, lo hanno avuto e anche Carol, un’altra sorella, quindici anni fa ha vissuto il medesimo dramma purtroppo finito nel peggiore dei modi.

Intanto, Simone e Adams parlano a malapena (lo stagista esce con qualcuno), mentre Catherine ammette che il suo cancro sta peggiorando. Infine Maggie e Winston sono ai ferri corti e sembra proprio che il loro matrimonio sia arrivato al capolinea.