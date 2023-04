Grey’s anatomy 19, trama dodicesimo episodio (disponibile su Disney+)

Dopo il finale tensivo della scorsa settimana in cui Addison e Tia sono state investite da un’auto in corsa guidata da un sicario antiabortista, da oggi (26 aprile) su Disney Plus è disponibile la seconda parte della puntata evento in cui scoprire il destino dei due medici. Si tratta del dodicesimo episodio della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy intitolato Pick Yourself Up.

Tra le due, è Tia (Jess Gabor) a trovarsi in condizioni peggiori. La donna è incinta di 28 settimane e rischia di perdere il bambino. I dottori del Gray Sloan entrano in azione per farle un taglio cesareo d’emergenza; anche Addison, che riesce a cavarsela con una spalla lussata, è pronta a dare il massimo per aiutare la collega a far nascere il figlio. Ma le cose, purtroppo, si complicano ulteriormente…

Link consiglia ad Addison di prendersi una pausa dal lavoro, ma la dottoressa non ha nessuna intenzione di mollare e anzi si attiva ancora di più utilizzando l’ambulanza del Physician Response Team per fornire cure riproduttive alle donne di tutto il paese.

Millin e Levi devono occuparsi di due anziane amiche: Norma e Maxine. Dopo una serie di accertamenti, si scopre che entrambe hanno la gonorrea e presto le due amiche si rendono conto che hanno una relazione con lo stesso uomo. Nel frattempo, la situazione tra Maggie e Winston non migliora. Il miracoloso trapianto di cuore da loro eseguito finisce su una rivista scientifica, ma l’uomo non solo viene appena menzionato ma Maggie commette anche l’errore di chiamarlo durante l’intervista “il suo assistente”. Wiston è arrabbiato e deluso e, dunque, si convince che la moglie non lo rispetti.

Nonostante le raccomandazioni dell’ex cognata Amelia, Addison è ancora più convinta a ripartire con la sua unità mobile per offrire cure mediche alle donne, ma il pericolo per lei potrebbe essere dietro l’angolo… Seguici su Instagram.