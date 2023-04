Grey’s anatomy 19, trama undicesimo episodio (disponibile su Disney+)

Da oggi (19 aprile) su Disney Plus è disponibile l’undicesimo episodio della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy intitolato Giorno d’allenamento (Training Day). Si tratta della prima parte di un evento di due ore nel quale rivedremo Addison Montgomery (Kate Walsh) fare ritorno a Seattle. Ma non solo: il finale di puntata ci lascerà con un cliffhanger che toglie il fiato!

Addison è stata chiamata al GSMH per tenere un seminario destinato agli specializzandi di ostetricia e ginecologia provenienti da diversi stati in cui l’aborto non è concesso. La Montgomery da tempo viene tormentata dalla stampa e, come se non bastasse, all’esterno della struttura c’è una dura una protesta anti-aborto che si scaglia duramente contro di lei; le cose peggiorano quando un mattone con su scritto “Montgomery assassina” viene lanciato dalla finestra e finisce per colpire in testa Blue.

La situazione è diventa insostenibile e Addison confida a Miranda che non ha più le forze per continuare la sua battaglia. Anche la sua clinica è stata distrutta e da tempo lei vive nel terrore temendo che qualcuno possa farle del male. In ospedale arriva una donna incinta, decisa ad avere un aborto, ma le si rompono le acque e toccherà proprio all’esausta Addison salvarle la vita.

Mentre Teddy si trova a gestire la difficile situazione creata dai protestanti anti-aborto, Owen è alle prese con RJ, il donatore che Maggie e Nick stanno aspettando per salvare la vita alla paziente Jessica. Intanto Nick confessa a Maggie di sentire Meredith molto lontana e sempre distaccata. La dottoressa gli suggerisce di non arrendersi e di lottare per riaverla…

La puntata si conclude con Addison che, insieme ad altri colleghi, viene accompagnata verso un’uscita secondaria per evitare le proteste. Quando tutto sembra tranquillo, una macchina appare all’improvviso e investe la dottoressa e una giovane studentessa. Che ne sarà di loro? Addison Montgomery riuscirà a sopravvivere all’incidente? Seguici su Instagram.