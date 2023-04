Il paradiso delle signore 7: Adelaide, tutti la cercheranno!

A Il paradiso delle signore, la morte della misteriosa amica di Adelaide (Vanessa Gravina) e la conseguente partenza di quest’ultima senza Marcello (Pietro Masotti) hanno creato una frattura tra i due, mettendo distanza fisica in un rapporto già provato da incomprensioni e pregiudizi. Ma da quando Barbieri è consapevole di provare qualcosa per la donna, non ha alcuna intenzione di lasciarla andare.

Prossimamente vedremo un Marcello risentito con la contessa per le bugie che gli ha raccontato e scaricherà il suo nervosismo in caffetteria; intanto anche Umberto (Roberto Farnesi) sarà insospettito dal comportamento misterioso della cognata, tanto da decidere di mettersi sulle sue tracce, ma la compagna Flora (Lucrezia Massari) – che da sempre risente del fantasma di Adelaide nella vita di Guarnieri – non la prenderà bene.

Trame Il paradiso delle signore 7: Umberto decide di partire per cercare Adelaide

Intanto Marcello non si darà pace per la partenza della sua “nuova fiamma” e paradossalmente sarà Ludovica (Giulia Arena) a cercare di tranquillizzarlo: che questo faccia riaffiorare antichi e dolci ricordi?

Potrebbe anche darsi che i due giovani tornino a stare a stretto contatto per via della situazione, ma poi Marcello riceverà una telefonata da Adelaide e confiderà i suoi timori proprio alla Brancia, ciò mentre Umberto scoprirà finalmente i movimenti della Contessa!

A questo punto Guarnieri deciderà di partire per rintracciare la sua ex amante, ma lo nasconderà a Flora. Tutto sembra presagire crisi per la doppia coppia della stagione: Adelaide, anche da assente, porterà scompiglio nelle vite di tutti? Staremo a vedere! Seguici su Instagram.