Il paradiso delle signore: Gemma sviene davanti alle Veneri | Trama 1° maggio 2023

Anticipazioni puntata 156 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 1° maggio 2023

Vittorio (Alessandro Tersigni) continua ad indagare sull’incendio della fabbrica Frigerio e i suoi sospetti su Tancredi (Flavio Parenti) non fanno che aumentare. Marco (Moisè Curia) comunica la sua partenza a breve per l’America per un nuovo lavoro, mentre Irene (Francesca Del Fa) è gelosa del legame fra Alfredo (Gabriele Anagni) e Clara (Elvira Camarrone) e a causa del suo orgoglio continua a non fare nulla per riappacificarsi con Perico.

Agnese (Antonella Attili) comunica la sua decisione: lasciare il Paradiso e trasferirsi a Londra, desiderosa che Armando (Pietro Genuardi) la segua. Gemma (Gaia Bavaro) ha un mancamento davanti alle sue colleghe ed è costretta a dire alle Veneri di essere in dolce attesa.