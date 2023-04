Il paradiso delle signore 7: Matilde chiede spiegazioni a Tancredi | Trama 10 aprile 2023

Anticipazioni puntata 141 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 10 aprile 2023

Arriva la Pasquetta al Paradiso delle Signore e tutti festeggiano a modo loro. I Colombo pranzano a casa e poi decidono di fare una piccola gita con Gemma (Gaia Bavaro) e Roberto (Filippo Scarafia). La ragazza però convince Landi a passare la giornata con Mario. La figlia di Tina (Neva Leoni) è finalmente nata e Salvatore (Emanuel Caserio) festeggia con gli amici in Caffetteria. Maria (Chiara Russo) ancora è in lite con Vito (Elia Tedesco) e non vuole che lui partecipi alla gita fuori porta con le sue amiche.

Alfredo (Gabriele Anagni) chiede a Clara (Elvira Camarrone) notizie sul suo corteggiatore misterioso. Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti) ritrovano l’antica sintonia a causa di alcuni oggetti che la ragazza restituisce al suo ex fidanzato. Matilde (Chiara Baschetti) nota qualcosa di strano nel marito e chiede spiegazioni; Tancredi (Flavio Parenti) a questo punto si confida e racconta del fratello Marco (Moisè Curia) che sta giù di morale. Seguici su Instagram.